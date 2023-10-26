Каким будет новый Nissan Patrol

В этом месяце фотошпионами впервые был замечен Патрол следующего поколения во время испытаний. Благодаря получившимся фотографиям у нас есть возможность представить, каким он будет.

Модель Patrol существует уже более 70 лет, ведь первая генерация появилась ещё в 1951 году. Сегодня на конвейере уже шестое поколение с заводским индексом Y62, которое является долгожителем современного автомобильного рынка — его премьера состоялась в 2010 году. С тех пор внедорожник получил несколько обновлений, наиболее существенное из которых произошло в 2019 году, тогда Патрол получил заметно переработанный внешний вид. Сейчас компания Ниссан готовится к премьере нового поколения, свидетельством чему являются запечатлённые фотошпионами тестовые образцы.

Рендер нового Patrol

Кузова прототипов пока скрыты камуфляжной плёнкой, однако многие детали уже можно разглядеть. Спереди появится ещё более крупная решётка радиатора, а оптика может стать «двухэтажной» по последней моде: сверху расположатся светодиодные ходовые огни в виде горизонтальной полосы (вероятно, она растянется во всю ширину передней части), а чуть ниже в бампер будут встроены блоки основного света фар. Новый Патрол будет родственником будущего флагманского внедорожника Infiniti, концепт которого под названием QX Monograph официально представили пару месяцев назад. В отличие от него, Ниссан получит традиционные дверные ручки под «естественный хват». Скорее всего, от Инфинити Патролу достанется сплошное боковое остекление, переходящее в заднее окно. Фонари будут выполнены в виде вертикальных блоков, а между ними расположится декоративная вставка (вероятно, в неё будет встроена также светодиодная полоса).

Рендер нового Patrol

Nissan Patrol нового поколения лишится мотора V8, вместо него будет установлен бензиновый битурбомотор V6 мощностью 430 л.с. Нынешняя же модель оснащается атмосферным бензиновым 5,6-литровым V8, развивающим мощность 405 л.с. и 560 Нм крутящего момента. Он комплектуется 7-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Нынешнее поколение Nissan Patrol/Armada

Нынешнее поколение Nissan Patrol/Armada

Нынешнее поколение Nissan Patrol/Armada

Недавно новое поколение флагманского внедорожника Nissan, предлагающегося на американском рынке под именем Armada, было продемонстрировано местным дилерам. Это значит, что публичная премьера модели может состояться уже в ближайшие месяцы.