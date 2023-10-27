«Умер» мотор: отдать в капремонт или купить контрактный

Читатель «За рулем» хочет узнать: В каких случаях покупка контрактного мотора предпочтительнее капремонта?

– Качественный капитальный ремонт обходится вдвое-втрое дороже, чем контрактный мотор. Его покупка однозначно целесообразна, если: