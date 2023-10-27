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«Умер» мотор: взять контрактный или на капремонт?

Читатель «За рулем» хочет узнать: В каких случаях покупка контрактного мотора предпочтительнее капремонта?

«Умер» мотор: отдать в капремонт или купить контрактный
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Ответ эксперта

Алексей Ревин, редактор:

– Качественный капитальный ремонт обходится вдвое-втрое дороже, чем контрактный мотор. Его покупка однозначно целесообразна, если:

  • автомобиль совсем старый и его цена сопоставима с ценой капремонта;
  • двигатель многоцилиндровый и имеет очень сложную конструкцию;
  • двигатель редкий и на него нет запчастей;
  • в округе нет квалифицированных ремонтных мастерских;
  • автомобиль нужно срочно восстановить или продать.