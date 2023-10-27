«Умер» мотор: отдать в капремонт или купить контрактный

«Умер» мотор: взять контрактный или на капремонт?
Читатель «За рулем» хочет узнать: В каких случаях покупка контрактного мотора предпочтительнее капремонта?
Ответ эксперта
Алексей Ревин, редактор:
– Качественный капитальный ремонт обходится вдвое-втрое дороже, чем контрактный мотор. Его покупка однозначно целесообразна, если:
- автомобиль совсем старый и его цена сопоставима с ценой капремонта;
- двигатель многоцилиндровый и имеет очень сложную конструкцию;
- двигатель редкий и на него нет запчастей;
- в округе нет квалифицированных ремонтных мастерских;
- автомобиль нужно срочно восстановить или продать.