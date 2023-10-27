До Tesla: электромобили, о которых мы все забыли

До Tesla массово электромобили существовали разве что только в виде гольф-каров. Да, автопроизводители задумывались о возможности создания электромобиля задолго до Илона Маска, но никто никогда не воспринимал это нововведение всерьез.

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Почти любой электромобиль, выпущенный до Tesla, был некрасивым и медленным. Сегодня мы хотим поговорить об электромобилях прошлого, о которых сегодня уже мало кто помнит.

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Volvo Electric Car (1977)

Топливный кризис заставил компании задуматься автопроизводителей о том, сколько их модели расходуют топлива. Volvo решил обратиться к теме электромобилей, разработав крошечный концепт кар в 1977 году. Он представлял собой электрический спичечный коробок на четырех колесах.

У него был ужасный дизайн и простенький салон. Внутри было всего два сиденья и достаточно вместительный багажник: многим больше и не нужно было. По неофициальным данным, Volvo EV имел длину 2,68 м, развивал максимальную скорость 70 км/ч и мог двигаться на протяжении 2 часов после 10 часов зарядки.

Mazda 323EV (1983)

Mazda 323EV была первым полностью электрическим автомобилем, выпущенным компанией Mazda. Этот компактный пятидверный хэтчбек был оснащен электродвигателем мощностью 24 киловатта, который обеспечивал автомобилю максимальную скорость в 150 километров в час и запас хода до 160 километров.

Внешне электрический вариант отличался глухой решёткой радиатора и характерной графикой на бортах. В остальном это был всё тот же скромный хэтчбек Mazda 323 на штампованных колёсах.

Chrysler TEVan (1993-1995)

Первой компанией, начавшей массовое производство электромобилей, была не Tesla или GM. Это был Chrysler и их минивэн TEVan, считающийся первым серийным американским электромобилем, производившимся с 1993 по 1995 годы.

Он был создан на базе Town and Country второго поколения и мог вместить до 7 пассажиров. Правда характеристики не впечатляли: запаса никель-кадмиевого аккумулятора хватала всего на 80—100 километров, а максимальная скорость не превышала 100 км/ч.

Всего было построено 56 единиц. Стоимость каждого минивэна достигала 120 000 долларов.

Toyota RAV4EV (1997-2003)

Toyota RAV4EV был кроссовером с полностью электрической трансмиссией, который производился компанией с 1997 по 2003 год. Электромобиль оснащался электродвигателем мощностью 50 киловатт (67 л.с.), мог разгоняться до 140 километров в час, а его запас хода составлял примерно 150 километров на одном заряде аккумуляторов.

И хотя показатели не дотягивали до бензинового варианта, они были выше чем то, что предлагали другие автопроизводители. Интересно, что в конечном итоге электрический RAV4EV довольно неплохо продавался: в Калифорнии было продано около 1500 экземпляров.

Внешне он ничем не отличался от обычного бензинового RAV4. В отличие от странного вида других электромобилей того времени, Toyota решила придерживаться традиционного стиля популярного кроссовера.

Honda EV Plus (1997-1999)

Honda EV Plus является одним из наиболее известных электромобилей прошлого. Этот автомобиль был представлен в 1996 году и выпускался до 1999 года. EV Plus оснащалась электродвигателем мощностью 49 киловатт (66 л.с.), позволявшим автомобилю разгоняться до 130 км/ч. Аккумуляторная батарея обеспечивала запас хода на одном заряде от 130 до 170 км.

Дизайн Honda EV Plus отличается плавными линиями кузова и обтекаемым силуэтом. Интерьер автомобиля достаточно просторный и комфортный, с удобными сиденьями и множеством отделений для хранения.

EV Plus стала одним из пионеров в области электромобилестроения и оказала значительное влияние на развитие этого направления. Несмотря на то что модель была снята с производства более 20 лет назад, она до сих пор остается популярной среди любителей электромобилей и коллекционеров. Всего было выпущено всего 340 единиц.

Ford Ranger EV (1997-2002)

Ford Ranger EV стал одним из первых серийных электрических пикапов. Ford использовал ту же философию дизайна, что и Toyota при создании RAV4 EV, оставив внешность пикапа нетронутой.

Ford использовал архаичную свинцово-кислотную аккумуляторную батарею до того, как в 1999 году компания заменила ее на никель-металлогидридную аккумуляторную батарею. Она питала электродвигатель мощностью 90 л.с., позволяя электрическому пикапу преодолевать около 185 километров при скорости 70 км/ч.

Chevrolet S-10 Electric (1997-1998)

Chevrolet выпустила этот автомобиль в качестве конкурента Ford Ranger EV. Он был оснащен электродвигателем мощностью 114 л.с. и мог проехать около 100 км на полном заряде свинцово-кислотной аккумуляторной батареи. Максимальная скорость достигала 105 км/ч.

Снаружи Chevrolet S-10 Electric также практически не отличался от варианта с ДВС, но слишком слабые технические характеристики сильно ограничивали область применения электрических пикапов.

Nissan Altra (1998-2002)

Nissan Altra — не очень популярный электромобиль. Тем не менее, это один из самых важных электромобилей, когда-либо созданных. Nissan Altra, выпускавшийся Nissan в период с 1998 по 2002 год, был основан на модели R\'nessa, которую Nissan продавал в Азии. Его сдавали в аренду в основном автопаркам, работающим в Калифорнии, в объём выпуска не превысил 200 экземпляров.

Так что же в нём такого особенного? Nissan Altra стал первым электромобилем, работавшим на литий-ионной аккумуляторной батарее — технологии, которую мы сегодня видим во многих современных электромобилях.