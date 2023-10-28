СМИ узнали, какие проблемы преследуют китайские автомобили в России

Основные беды китайских автомобилей на российских дорогах лежат в двух плоскостях технические и логистические. Об этом говорят эксперты автомобильного бизнеса в России.

«Нежная» подвеска: уже при пробеге от 70 тысяч километров появятся трещины от нагрузок, которые приведут к преждевременному износу подвески автомобиля», — предупреждает Дмитрий Демчук, гендиректор сети авторемонтных мастерских «Кардан Баланс».

Кроме того, по его мнению в бюджетном сегменте рынка китайских авто кузовная покраска не переносит перепады температур и агрессивные реагенты, что приводит к коррозийному процессу, а труба кардана изготавливается из мягкого китайского металла и не выдерживает поперечных нагрузок, что ведет к деформации деталей.

Кроме этого у всех авто из Китая есть несоответствие мощности моторов к их массе, что как отмечают эксперты не всегда верно дает информацию о переключении скоростей.

«Из-за этого коробка передач может сработать с задержкой, что при обгоне чревато возникновением опасных ситуаций на дороге», — поясняет Сергей Буров, руководитель маркетплейса запчастей «ПЭК:Молл».

К тому же по его мнению турбомотор китайца может прийти в негодность уже через 150—250 тысяч километров в сравнении с атмосферным двигателем традиционных моделей в 300—400 тысяч километров.

Еще одна проблема, это отсутствие центральных складов автозапчастей китайских производителей, из-за чего россияне вынуждены долго ждать поставки некоторых комплектующих, а те что приходят часто отличаются от заявленных.

Однако, несмотря на все проблемы производители стараются исправляться.