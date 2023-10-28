Как избежать появления наледи на стеклах авто: лайфхак от эксперта

С наступлением холодов многие автомобилисты начинают тратить все больше времени на прогрев и чистку стекол авто перед поездкой. Эксперт рассказал, как избежать появления наледи самым безопасным и простым способом.

Горячая вода – не лучший выбор

Часто водители поливают промерзшее стекло горячей водой, однако это может нанести вред, так как из-за перепада температур на стекле могут образоваться трещины. Это наиболее вероятно при уже имеющихся сколах. Также нет смысла и в протирании стекол тряпкой, смоченной в теплой воде. Для избежания наледи после поездки лучше открыть двери на несколько минут, тогда температура в салоне автомобиля сравняется с уличной. С таким способом по утрам никакой наледи на стеклах не появится.

Если наледь уже образовалась