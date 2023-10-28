Как избежать появления наледи на стеклах авто: лайфхак от эксперта
С наступлением холодов многие автомобилисты начинают тратить все больше времени на прогрев и чистку стекол авто перед поездкой. Эксперт рассказал, как избежать появления наледи самым безопасным и простым способом.
Горячая вода – не лучший выбор
Часто водители поливают промерзшее стекло горячей водой, однако это может нанести вред, так как из-за перепада температур на стекле могут образоваться трещины. Это наиболее вероятно при уже имеющихся сколах. Также нет смысла и в протирании стекол тряпкой, смоченной в теплой воде. Для избежания наледи после поездки лучше открыть двери на несколько минут, тогда температура в салоне автомобиля сравняется с уличной. С таким способом по утрам никакой наледи на стеклах не появится.
Если наледь уже образовалась
Быстро удалить ледяную корку со стекла помогут специальные размораживатели, которые продаются в магазинах автохимии. Также зимой всегда стоит иметь под рукой наборы щеток со скребками. При этом для облегчения работы можно дополнительно обработать стекло этиловым спиртом. Затем нужно насухо протереть его мягкой тряпкой. Кроме того, можно приобрести антиобледенители, с помощью которых легко удалить корку льда и предотвратить дальнейшее обмерзание стекол на несколько дней.