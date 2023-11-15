Зачем в некоторые автомобили ставят два аккумулятора

Большинство автомобилей использует один аккумулятор и работают совершенно адекватно. Но есть и те, которым одной батареи мало, и производитель, а иногда и сам владелец, устанавливают второй. Давайте разберемся, в каких машинах и зачем это делают.

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Достаточно большое количество автомобилей оснащено двумя аккумуляторами. Хорошими примерами здесь будут дизельные Mitsubishi L200, Pajero, многие Mercedes-Benz, BMW. И самое интересное, что у каждой машины своя причина, зачем ей нужен второй аккумулятор.

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Зачем может потребоваться второй аккумулятор

Если рассматривать современные машины, то здесь все дело в огромном количестве электроники, которая потребляет много электричества. Хорошим примером будут системы «старт-стоп» на многих иномарках, которые глушат мотор на каждом светофоре, а потом заново заводят. Но при этом, пока мотор заглушен, все системы, включая кондиционер, подогревы, свет и прочая электрика, должны работать. Все это создает нереальную нагрузку на аккумулятор, поэтому требуется второй, для надежности.

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Если же речь идет про подготовленные к сложностям внедорожники, то в их распоряжении часто бывают "люстры" на крыше, мощные лебедки, холодильники для выезда в глубокую природу и многое другое. Вешать все это на один аккумулятор – плохая затея, можно и в лесу без связи остаться ночевать.

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Также второй аккумулятор полезен для систем предпускового нагревания типа Webasto, когда двигатель не запускается, а генератор не подпитывает батарею. Для такой системы вторая батарея – это идеальный вариант, иначе особо суровой зимой можно выйти к теплой, но условно "мертвой" машине, которая не может провернуть коленвал из-за низкого напряжения.

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Есть еще пример со снижением расходов производителя. Для старых машин с огромными двигателями, объемом литров пять, необходим мощный стартер, который стоит весьма дорого. Чтобы не тратить на него деньги, японцы придумали схему, в которой обычный 12-вольтовый стартер меняется 24-вольтовым, а на питание ему последовательно ставятся две батареи.

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Бывают и совсем экзотические варианты, например, электрическая тормозная система в Mercedes-Benz E-Class W211. В дорестайлинговом варианте в её состав входил электрический насос, который отключится, если система «потухнет». Само собой, на такой риск пойти не могли и соорудили отдельную систему со вторым аккумулятором именно для тормозов. Уже в рестайлинге W211 от столь сложной и потенциально опасной системы отказались.

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Как реализованы два аккумулятора в системе

Реализация установки двух аккумуляторов зависит от потребностей. Если на выходе нужно получить 24 В, то подключение последовательное. Если же второй аккумулятор идет как страховочный, то обычно используется параллельное подключение. Но и здесь не все так просто: это должно грамотно управляться электроникой, иначе вы просто разрядите два аккумулятора, а не один, но итог будет таким же. А значит, один из аккумов должен быть главным, а второй – второстепенным, и подключаться только если основного не хватает.

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С зарядом аналогичная ситуация, так как вредно не только разряжать, но и заряжать два аккумулятора. Как уже было сказано выше, второй аккумулятор – резервный, а значит не должен быть постоянно задействован. Если идет кустарная доработка машины с установкой дополнительной батареи, то многие рукастые владельцы самостоятельно паяют простейшие переключатели аккумуляторов в цепи, но это решение, скажем прямо, не самое лучшее. Есть достаточно адекватные варианты в продаже, которые можно купить и не париться с паяльником.

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Иногда аккумуляторы бывают разных емкостей, и тогда работать в паре постоянно им и не следует, и это сугубо резервная система для особых целей. Самый распространенный вариант - с двумя одинаковыми батареями, потому что не нужно мудрить сложных схем для цепи питания.

Замены парных аккумуляторов

В большинстве случаев аккумуляторы устанавливаются на машину в одно время, а значит и в негодность приходят тоже примерно через одинаковый пробег. Некоторые владельцы пробуют поменять только одну батарею, чтобы сэкономить деньги, но это плохая затея: старый мертвый аккумулятор будет постоянно разряжать новый, пока не убьет его. К сожалению, при двух аккумуляторах траты тоже двойные, никуда от этого не деться. Но в любом случае, перед заменой следует заехать в сервис, произвести диагностику и получить советы по вашему авто.

Заключение