Депутат рассказал, как подготовить машину к зимнему сезону

Перед зимним сезоном следует обновить в автомобиле моторное масло, провести диагностику тормозной системы, рассказал в интервью «Газете.Ru» член думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Леонид Бабашов.

Парламентарий отметил, что за рулем почти 40 лет, является «заядлым автолюбителем» и отчетливо осознает, что любое транспортное средство является объектом повышенной опасности. Его в обязательном порядке необходимо своевременно готовить к смене погодных условий.

В частности, нужно переобуть автомобиль на зимнюю резину, посетить СТО с тем, чтобы провести диагностику ходовой и тормозной системы.

Также, добавил Бабашов, важно помнить о том, что образование гололеда, наледи возможно даже при небольшом морозе.