Как завести машину в мороз

Каждый автовладелец знает, что запуск автомобиля в холодное время года – это большое испытание для двигателя и других узлов, вроде коробки передач. Сейчас мы разберем причины сложностей холодного старта и попробуем с ними разобраться.

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Почему холодный запуск опасен для машины

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Если вы думаете, что причиной всех проблем холодного старта является температура, то вы правы, но лишь наполовину, так как это лишь исходник. Из-за низкой температуры, согласно простейшей физике, запускаются различные процессы, о которых мы сейчас поговорим.

Вязнет моторное масло

В каждом двигателе, коробке передач и редукторе есть специальные жидкости, которые мы называем общим словом масло. Каждое масло для двигателя обладает определенными свойствами, которые меняются в зависимости от температуры. И если при повышении масло разжижается и становится похоже на воду, то при отрицательных температурах - сгущается и становится похожим на мёд. Как вы понимаете, мед смазывает не особо хорошо. Именно поэтому важно выбирать правильное масло, которое подходит к вашим климатическим условиям. Для жителей Москвы рекомендуется масло 5w40, как оптимальный вариант для нашей полосы. Если же ошибиться с вязкостью и купить слишком плотное изначально, то зимой вашему двигателю будет очень тяжело, что приведет к ремонту.

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Проблемы для электрики

Во время сильных морозов часто отказывает электрика, которая включает в себя и аккумулятор, и катушки, и даже свечи накаливания. Разряженный аккумулятор будет с трудом проворачивать коленвал, а замершие свечи не смогут эффективно поджигать топливо, из-за чего появятся пропуски зажигания, детонация и другие малополезные эффекты.

Вязнет жидкость в КПП

В коробке передач тоже есть жидкость, которая необходима для работы узла. Особенно важна она для обычных автоматических коробок передач с гидротрансформатором. Пока жидкость не разогреется, двигаться крайне не рекомендуется, потому что именно масло в такой КПП передает момент на колеса, а если оно будет больше похоже на гудрон, то коробка будет пинаться, фрикционы начнут проскальзывать, а это приведет к повышенному трению и попаданию мелких частиц в жидкость, которая разнесет их по всем углам коробки. Если так делать раз в месяц – последствия вы ощутите через десятилетия. Но если авто эксплуатируется каждый день, то можно приехать на ремонт уже через несколько лет.

РИА Новости

Как избежать повышенного износа

Обмануть физику не получится, а вот работать с ней можно. Есть варианты, как облегчить старт двигателя при особенно низких температурах. О разведении костра под картером рассказывать не будем, но несколько полезных советов дадим.

Предпусковые системы

Предпусковые системы, или те самые Webasto, сильно помогают в такие морозы. Они разогревают масло и сам двигатель, особенно если система продвинутая и умеет гонять теплый антифриз по большому контуру. Это самое правильное и действенное средство, но на него придется потратить в районе 100 000 рублей на сегодняшний день из-за резкого подорожания всех иностранных компонентов.

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Но здесь нельзя забывать про повышенный износ аккумулятора при работе Webasto или аналогичной системы другого производителя. Для решения проблемы просто устанавливают второй компактный аккумулятор, который питает предпусковой обогреватель, а основная батарея не используется.

Разогрев АКПП

Если у вашего авто механическая коробка, то особых проблем не будет, а вот с АКПП нужно быть внимательнее. При запуске автомобиля с АКПП в большой мороз несколько минут вообще нельзя трогать селектор коробки, а потом рекомендуется прогнать коробку, стоя на месте на тормозе, по всем положениям с промежутком секунд в 15-20. Это обеспечит спокойное проникновение масла во все элементы, включая соленоиды, которые ответственны за переключение.

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То есть вы последовательно включаете сначала нейтраль, потом «драйв», потом задний ход, а потом первую и вторую передачи в мануальном режиме, если таковой имеется. Занятие муторное, то очень полезное для АКПП.

Подогрев свечей

Немного «дедовский» способ, но рабочий. Если у вас сравнительно простая машина, где до свечей можно добраться за несколько минут, можно выкрутить несколько свечей и прогреть их простой зажигалкой, установить обратно и быстро попробовать завести двигатель. Это всегда помогает, если проблема именно в старых холодных свечах. Одновременно можно почистить их от нагара, если таковой имеется. Даже если двигатель запустится не на всех цилиндрах, он все равно запустится, а остальные подключатся в ближайшее время. Если мотор исправен, но просто задубел от холода, остальные цилиндры просыпаются в течение одной минуты. В этом режиме нельзя газовать, так как высокая нагрузка с повышенными оборотами заледеневшему движку губительна.

Заключение