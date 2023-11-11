Интересные аксессуары, полезные для автомобилиста

Автомобиль – это комфортное персональное средство передвижения, но заводских опций часто не хватает для максимального наслаждения. Запросы большинства автомобилистов уходят далеко за пределы подогрева сидений и тонировки. В этой статье мы подобрали несколько интересных предметов, которые могут пригодиться любому автовладельцу.

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Солнцезащитные очки

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Солнцезащитные очки – это не только стильный, но и полезный аксессуар. Дело в том, что тонировка передней полусферы автомобиля в России запрещена, а солнце у нас светит достаточно часто даже зимой, не говоря уже про весенне-летне-осенний период, на который можно смело отводить пять-шесть месяцев хорошей погоды. Штатные козырьки тоже не всегда помогают, особенно водителям низкого роста. А если солнце низкостоящее, что наблюдается зимой, то козырьки не помогают в принципе.

Здесь на помощь приходят солнечные очкb. Для автомобиля лучше покупать очки с линзами, у которых затемнена только верхняя часть: с ними ездить комфортней всего. Если жалко тратить большие деньги, можно купить самые простые, так как в данном случае мы говорим не про модный аксессуар, а о «приборе солнечного видения» ради безопасности.

Органайзер в багажник

Большинство машин даже с большим багажником не имеют дополнительных ниш для хранения, ну или маленький скромный кармашек. Если вы привыкли хранить в машине личные вещи, сменную одежду, инструменты для ремонта, бустер, незамерзайку и еще много чего, то подобное решение специально для вас.

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Органайзер решит проблему бардака, а значит у жидкостей и инструментов будет меньше шансов испачкать вашу сменную одежду или обувь. Да и просто – это практично и эстетично, так как багажник нужно содержать в таком же порядке, как и собственную комнату.

Компактный холодильник

Если вы любите путешествовать на автомобиле, то вам определенно придется по вкусу небольшой холодильник, который устанавливается в багажнике. Он съедает некоторое количество места, но ваши продукты всегда будут в холоде и не испортятся. А летом хранить в нем прохладительные напитки – одно удовольствие.

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Подключается такой холодильник штатно к бортовой сети автомобиля, но иногда для него устанавливают отдельный аккумулятор, что не обязательно.

Пуско-зарядное устройство

Аккумулятор – непредсказуемая вещь. Вчера вы уходили, и все работало, а утром машина даже не "просыпается" при поворачивании ключа. И, самое важное, что в этом вопросе стоимость машины не имеет никакого значения: из строя выходят все аккумуляторы и часто делают это очень внезапно. Особенно часто это случается при первых заморозках, когда вечером был хоть и легкий, но плюс, а ночью ударили -10 градусов, от которых аккумулятор и закончился.

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Здесь вам поможет пусто-зарядное устройство, которое всегда должно быть в багажнике. Это большая коробка с клеммами, которая поможет вам пробудить аккумулятор для старта двигателя. Эти устройства хороши тем, что могут временно оживить даже мёртвый аккумулятор. Да, привести его обратно в чувства не получится, если срок его жизни подошел к концу, но вы сможете завести машину и самостоятельно доехать до магазина или сервиса, чтобы не тащить тяжеленный аккумулятор в руках и не тратиться на такси.

Багажник на крышу

Не стоит стесняться повесить багажник на крышу – это очень полезное приспособление, которое гармонично смотрится даже на дорогих иномарках, особенно если это кроссовер.

Он сильно увеличивает вместительность автомобиля, не мешая пассажирам в салоне, а потому незаменим в дальних поездках.

Держатель для гаджетов

Даже при простых поездках по хорошо знакомому городу мы используем навигаторы в смартфонах. И уж точно не можем обойтись без них в дальних поездках.

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Чтобы не кидать телефон куда попало, приобретите специальный держатель для вашей модели смартфона. В большинстве случаев они универсальные, но иногда бывают нюансы из-за размеров. Это позволит всегда держать телефон под рукой в определенном месте и не отвлекаться от дороги.

Компрессор для колес

Простая спущенная шина может стать большой проблемой на глухой дороге, где не ловит связь и ездит мало машин. Даже в городе, где нет подобных проблем, спущенное колесо доставляет мало радости.

Michelin

В большинстве случаев при проколе колесо можно накачать обратно, чтобы доехать до шиномонтажа. Если это не огромный боковой порез, в который можно вставить палец, то, пусть даже с остановками для подкачки, вы сможете доехать до шиномонтажки не вызывая эвакуатор и не тратя дополнительные деньги.

Заключение