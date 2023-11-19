Самые необычные ПДД со всего мира

Есть такое выражение, как «правила дорожного движения написаны кровью», которое означает, что ПДД нужно выполнять неукоснительно: они не взяты с потолка, а написаны на реальном опыте пострадавших людей. Но есть и весьма забавные правила, которые основаны скорее на местных обычаях или просто чьей-то прихоти.

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Германия

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В это сложно поверить, но в Германии можно управлять машиной полностью без одежды. Так как автомобиль считается частной собственностью, то и находиться в ней вы можете в чем угодно. Правда, есть нюанс, запрещающий показывать окружающим интимные части тела. Выкручивайтесь как хотите, в общем.

В этой же самой Германии нельзя останавливаться на автобане, даже если закончилось топливо. Здесь правило вступает в максимальную конфронтацию со здравым смыслом, который утверждает, что машина при всем желании не поедет без топлива, но законодательство сей факт не волнует.

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Ну и третий прикол из Германии заключается в том, что нельзя мыть машину в воскресенье. С чего вдруг и по какой причине - история умалчивает, но лучше выпейте пенного и расслабьтесь в этот день.

Канада

В Канаде есть провинция под названием Онтарио, в которой есть закон гласящий, что вы не можете обогнать зверя на автомагистрали. Если даже по трассе плетется енот, вам придется ехать за ним и ждать, пока животное уйдет с дороги.

США

В штате Арканзас нельзя сигналить на автомобиле после девяти часов вечера, а все остальное – ваши сложности. За нарушение закона о тишине вам незамедлительно выпишут штраф.

Штат Невада официально запрещает всем кататься на верблюдах по автостраде. Откуда там взялись верблюды и связи с чем был придуман этот закон, никто не знает, но, если вам совершенно случайно предложат погонять верхом на верблюде по автостраде, лучше отказаться.

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Штат Теннеси запрещает вам управлять машиной с завязанными глазами. Этот закон напоминает анекдот, в котором дедушка жалуется внуку на то, что к старым машинам прикладывали инструкцию о том, как регулировать двигатель, а теперь пишут, что нельзя пить антифриз.

Массачусетс не приветствует, когда на заднем сиденье автомобиля перевозят гориллу. Видимо, в этом штате раньше происходило что-то веселое и необъяснимое.

Кипр

На Кипре официально запрещено пить воду за рулем, даже если вам очень хочется пить. Для этого необходимо сначала припарковать автомобиль в разрешенном месте.

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Манила

Если вы купили автомобиль в Маниле – это не значит, что вы можете на нем ездить, когда захотите. Совершать поездки на машине можно в зависимости от последних четырех цифр на номерном знаке. Именно они определяют, сколько раз в неделю можно садиться за руль.

Туркменистан

С 2015 года в Туркменистан запрещено ввозить машины черного цвета. Легенда гласит, что черные машины приносят несчастье, а белые – покой и умиротворение, но правда гораздо прозаичнее. В Туркменистане очень жарко, а потому белые машины там намного практичнее и безопаснее для здоровья.

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Австралия

В Австралии вы не можете отойти от своей машины дальше, чем на три метра, если окна машины открыты, а ключи остались в зажигании. Также в Австралии нельзя сигналить коровам, так как они от этого пугаются. Согласно закону, если на дороге корова или стая коров, необходимо припарковаться у обочины, заглушить машину и ждать, пока животные покинут проезжую часть.

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Дания

В Дании есть закон, который запрещает находиться под заведенным автомобилем, что создает большие сложности для автомехаников. Хотите посмотреть, что там гремит под машиной, когда двигатель работает? Это ваши проблемы, решайте их как хотите. Также нельзя двигаться на машине до тех пор, пока не убедитесь, что под ней нет детей. В теории, проверку осуществлять нужно после каждой остановки.

Китай

В Китае водители не уступают дорогу пешеходам, так как считают это действие позорным. Это все идет от того, что законы Китая направлены сначала на защиту автомобилистов, а потом уже пешеходов. Есть вероятность, что власти Китая боятся, что жители будут провоцировать ДТП для того, чтобы требовать компенсацию.

Заключение