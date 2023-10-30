Избавляемся от разводов на фарах

К. Поляков, г. Саратов: "Как и у многих владельцев кроссовера Skoda Karoq, на моей машине вскоре после покупки появились разводы в фарах. Фары один раз запотели, и на стеклах внутри остались разводы. Вынимаем лампочки из фар, берем половину неодимовых магнитов и помещаем в тампон из влажной салфетки, сложенной вчетверо. Закручиваем крепко проволокой, как на фото. При этом обтягивать магниты салфеткой не надо, пусть они в ней болтаются. Отверткой тампон просовываем в фару через отверстие от лампочки. С наружной стороны фары примагничиваем тампон к магнитам, убираем отвертку и протираем фару изнутри. Процесс надо повторить, но уже сухой бязью, не оставляющей ворсинок – для того, чтобы убрать мокрые следы от влажной салфетки. Фара чистая".