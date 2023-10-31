Автоэксперт призвал не откладывать покупку автомобиля

«Не нужно ждать, что где-то что-то подешевеет либо подорожает. Нужно покупать, потому что на сезонности и на колебаниях курсов выиграть не получится. Но при этом надо раскладывать покупку так, чтобы не остаться без штанов», — отметил Сажин в беседе с ОСН.