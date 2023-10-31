Автоэксперт призвал не откладывать покупку автомобиля

Автоэксперт Сажин призвал не откладывать покупку автомобиля
Автоэксперт Владимир Сажин рассказал, можно ли покупать автомобиль сейчас или лучше повременить и пользоваться каршерингом.
По его словам, автомобиль и квартиру необходимо покупать тогда, когда есть желание и когда есть деньги.
«Не нужно ждать, что где-то что-то подешевеет либо подорожает. Нужно покупать, потому что на сезонности и на колебаниях курсов выиграть не получится. Но при этом надо раскладывать покупку так, чтобы не остаться без штанов», — отметил Сажин в беседе с ОСН.
Он также подчеркнул, что автомобиль нужно приобретать такой, который можно будет содержать, и не переоценивать свои возможности.
«В любом случае колебания рынка сейчас идут, и «вторичка», то есть подержанные машины, дорожают, потому что новые автомобили становятся для многих непозволительной роскошью», — добавил специалист.
Одним серьезным препятствием он назвал повышенные ставки по автокредитованию.
«Но народ все-таки пытается менять машины, пытается брать подержанные автомобили, а спрос, как известно, рождает предложение, поэтому цены и растут», — подытожил эксперт.
Как ранее сообщала «Свободная Пресса», блогер и автоэксперт Антон Воротников рассказал россиянам, какие преимущества есть у китайских автомобилей.