На калининградском "Автоторе" будут выпускать кроссоверы Dongfeng

Портал "Китайские автомобили" утверждает, что на калининградском автозаводе "Автотор" будут выпускать полноприводные кроссоверы Dongfeng. Причем тестовая партия этих машин уже готова.

К такому выводу издание пришло после изучения фотографий со сборочного конвейера первых экземпляров BAIC X7. Судя по фрагментам темных кроссоверов, это крупные полноприводные Dongfeng Fengon ix7.

Несколько дней назад дистрибьютор "Моторинвест" анонсировал расширение модельного ряда Dongfeng в России, упомянув, среди прочих, и этот кроссовер. Впрочем, пока официально ни "Моторинвест", ни "Автотор" факт старта производства автомобиля не подтвердили.

Семиместный кроссовер Dongfeng ix7 может быть оснащен как передним, так и полным приводом. Он обладает довольно внушительными размерами кузова: 4930 х 1935 х 1765 мм при колесной базе 2810 мм. Топливный бак равен 70 литрам. При складывании сидений объем его багажного отделения может быть увеличен с 450 до 1893 литров. Снаряженная масса - 1950 кг.

Кроссовер Dongfeng Fengon ix7 на заводе "Автотор" (темный слева) Фото: Пресс-служба "Автотора"

Под капотом - безальтернативная силовая связка из 2-литрового турбомотора HD20 мощностью 231 л.с. (355 Нм) и 6-диапазонного "автомата".