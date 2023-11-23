Что такое двигатели FSI

Двигатель FSI (Fuel Stratified Injection) – это разработка компании Volkswagen AG, которая используется в двигателях внутреннего сгорания с 2000 года. Эти двигатели устанавливаются на машины не только марки Volkswagen, но и Skoda, Audi и другие, входящие в VAG Groupe. Сам по себе концерн VAG – огромный, поэтому нет ничего удивительного, что технологии из головной компании дальше спускаются в дочерние и используются под другими брендами.

В чем особенность двигателей FSI

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Если кратко, то FSI – это атмосферные двигатели, построенные по технологиям для турбированных. Мы привыкли, что атмосферные двигатели достаточно просты в обслуживании и не так прихотливы, как турбовые. Но FSI – это не простой атмосферный двигатель. В компании VAG часто придумывают различные агрегаты, которые, вроде как, должны экономить деньги, но по факту являются довольно сложными и капризными в эксплуатации. Для примера можно взять известные роботизированные коробки передач DSG с сухим картером, которые ломались только в путь.

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С двигателями FSI есть похожая сложность, так как они используют дорогие и высокопроизводительные топливные форсунки Common Rail, которые изначально создавались вообще для дизельных агрегатов. Также есть топливный насос высокого давления, непосредственный впрыск и электрорегулировка подачи воздуха. Все это максимально напоминает систему для турбированных двигателей, но турбины в FSI нет. Собственно, ее интеграция не была большой проблемой, поэтому позже появились точно такие же, но турбированные движки с маркировкой TFSI.

Изначально двигатели FSI создавались для того, чтобы увеличить мощность атмосферных двигателей, а также снизить одновременно с этим расход топлива. Но на деле все оказалось не так радужно из-за высокой цены двигателей FSI. Да, турбины не было, но все остальное-то такое же сложное, поэтому жизненный цикл был не очень длинным, и в 2018 году с конвейера сошел последний Volkswagen Touareg с двигателем FSI. Все остальные модели лишились его еще раньше. Исключения составляли модели, которые собирались в Китае для внутреннего рынка: есть вероятность, что там до сих пор можно найти этот движок.

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Перечислять модели, на которые ставились движки FSI, смысла нет, так как в этом списке будут все: от Polo до Touareg. Наиболее активно FSI ставился с 2000 по 2010 года, после чего постепенно стал сниматься с производства.

Минусы двигателей FSI

Основной минус двигателей FSI заключается в большой стоимости постгарантийного обслуживания. В нем больше дорогих элементов, которые могут сломаться. Например, топливный насос высокого давления (ТНВД) будет стоить несколько десятков тысяч рублей, если покупать аналог на сегодняшний день. Форсунки Common Rail тоже обойдутся дорого: от 5 000 рублей за подержанную, и от 15 000 рублей за новую.

Также есть система рециркуляции картерных газов, которую в России после окончания гарантии вообще принято выбрасывать из машины, так как ничего кроме вреда движку она не приносит. Ну а все вышеперечисленное в сумме дает очень высокие требования к качеству топлива. Заправляться дешевым бензином не выйдет: ремонт дорогой. Именно по этой причине в начале текста мы сравнили двигатели FSI с коробками DSG: интересные, но ненадежные решения.

Заключение