У дилеров начали появляться первые Lada Vesta Sportline

В дилерской сети российской марки Lada появились первые товарные экземпляры Vesta Sportline в кузове седан. Официальный старт продаж модели, в которой появилось 65 новых деталей, запланирован на ноябрь, сообщает паблик RCI News.

Напомним, Vesta Sportline получила 1,6-литровый двигатель (118 л.с.) и перенастроенную подвеску. Новинку предложат в кузовах "седан" и "универсал". Время разгона с 0 до 100 км/ч - 10,9-11,0 секунд.

Vesta Sportline расширяет модельную гамму спортивных Lada, дополняя более бюджетную Granta Sport (вышла в продажу в сентябре) и еще более форсированную Vesta Sport (эта модель ожидается в будущем).

Новинка выделяется заниженным силуэтом и широкими колесами на оригинальных дисках, аэродинамическим обвесом, новым рельефом бамперов, двумя хромированными насадками выхлопа и, конечно, классической красной линией на бамперах.

Внутри - контрастная красно-черная отделка и передние сиденья анатомической формы. В комплектацию машины также входят мультимедиа Lada EnjoY Vision Pro с онлайн сервисами "Яндекс", цифровая комбинация приборов с отображением навигации, камера заднего вида, кондиционер, подогрев руля и передних сидений, обогрев лобового стекла, задний парктроник.