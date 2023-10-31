В 80-х в Южной Африке производили суперкар M7 без разрешения немецкой BMW

BMW никогда не выпускал M7, но знаете ли вы, что когда-то существовал BMW 7-серии с легендарным рядным шестицилиндровым двигателем M88 от среднемоторного суперкара M1? BMW 745i с двигателем M1 — это скрытая жемчужина, тайно созданная местным подразделением BMW в Южной Африке в 1980-х годах.

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Попытка засунуть M88 под капот 7-й серии может показаться смелым шагом, но есть важная причина, почему это произошло. Двигатель M102/M106 с турбонаддувом, используемый в европейском 745i, не подходил автомобилю с правым расположением руля. А всё из-за турбины, установленной с правой стороны моторного отсека, там, где располагалась рулевая колонка.

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Именно поэтому под капот впихнули 3,5-литровую атмосферную рядную шестерку М88. Доктор Вальтер Хасселькус, в то время управляющий директор BMW SA, говорит, что это было сделано без разрешения штаб-квартиры BMW в Мюнхене.

Чтобы свап оказался возможным, BMW SA пришлось установить двигатель под углом, поменять поддон картера и переместить форсунки. Силовой агрегат выдавал 282 лошадиные силы и 251 Нм крутящего момента, в то время как более поздний двигатель M106 с турбонаддувом располагал 248 л.с. и 280 Нм.

BMW SA произвела всего 255 единиц 745i, что делает его чрезвычайно редким предметом коллекционирования по сегодняшним меркам.

Интересно, что у этого автомобиля была ещё и гоночная версия. Автомобиль управлялся автогонщиком Тони Вианой в чемпионате Group One Championship 1985 года, где он соревновался с другими серийными автомобилями, такими как Alfa Romeo GTV, Ford Sierra XR8 и Mazda RX-7.

Идея заключалась в том, чтобы «провести гонку в воскресенье, чтобы продать машины в понедельник». По сей день 745i SA является единственной моделью 7-й серии, которая когда-либо участвовала в гонках с заводской поддержкой. Возможно, это не настоящий М7, но довольно близок к нему.

К сожалению, политические проблемы затруднили производство автомобиля на заводе в Росслине, но BMW тесно сотрудничала с местными активистами, чтобы помочь сохранить 2000 рабочих мест в стране. BMW по сей день довольно популярен в Южной Африке: завод Росслин производил 3-ю серию в течение десятилетий, пока недавно ее не заменил X3.