Lada Vesta NG против старой: эксперт сравнил «антисанкционную» машину с дорестайлинговой

Эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин провел подробное сравнение Lada Vesta NG тольяттинской сборки с дорестайлинговой Вестой, выпущенной до кризиса в Ижевске. В частности, эксперт обратил внимание на интерьерные различия. Выяснилось, что помимо очевидных изменений в рамках обновления, есть и явственные следы борьбы с санкционными последствиями.

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Из приятного: передняя панель и обивка дверей на новой машине остались такими же, как на Весте NG, презентованной еще до кризиса. Верхняя часть из мягкого пластика, подлокотники – с мягкими вставками. А вот климат-контроля с блоком Renault нет; новые крутилки – с механическим приводом, тогда как на дорестайле управление отопителем было электронным.

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Трехступенчатого обогрева сидений тоже нет (хотя на прежнюю версию Весты он ставился с 2017 года), только одноступенчатый. Кнопки ограничителя скорости и круиз-контроля на руле есть, но они неактивны. Разметка камеры заднего вида не умеет изгибаться, потому что нет датчика поворота руля.

Мнение эксперта

Кирилл Милешкин, эксперт «За рулем»:

"Форму сидений не меняли, и это хорошо: они у Весты одни из лучших в классе.

Сзади под сокращение попали подлокотник и обогрев. Видимо, это очень сложные опции для освоения. Из приобретений – небольшие карманы в дверях.

Тактильно клавиши стали более «породистыми». А вот авторежим для передних стеклоподъемников исчез. Нет и электроскладывания зеркал, которые пока стоят в старых корпусах. Обещают вернуть со временем. Парктроник теперь отключаемый. Количество заглушек навевает грусть.