Dongfeng Aeolus Shine Max: чем интересен новый китайский седан

Очередной седан элегантно вкатился на российский рынок. А что от него ожидать, чем же он интересен?

© Пресс-служба Dongfeng

Как показывает практика, технические характеристики и управляемость далеко не всегда являются значимыми характеристиками для большинства современных водителей. Ведь та же управляемость - это свойство автомобиля, позволяющее ему демонстрировать правильные реакции на действия водителя в случае профессиональных действий последнего. А поскольку профессионалов становится все меньше, а потребителей больше, то недостаток умений компенсируется целой командой ассистентов активной безопасности, которые и формируют характер поведения современных авто на дороге.

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Впрочем, в современном мире сделать седан, который плохо управляется, не получится, даже при явном желании со стороны производителя. Так что Shine Max управляется правильно и даже хорошо. Спереди МакФерсон, сзади многорычажка. И это неплохое решение. Хотя вопросы, в основном, всегда вызывают тонкие настройки кинематики рычагов и характеристик пары пружина-амортизатор. И здесь не обошлось без вопросов. Подвеска очень комфортная. Возможно даже избыточно. Однако именно благодаря ей автомобиль очень уверенно держит дугу поворота и не не пугает водителя внезапными попытками спрыгнуть наружу. Хотя задняя подвеска могла бы быть несколько более упругой, показалось, что ей не хватает жесткости заднему стабилизатору поперечной устойчивости. Из-за этого задняя часть автомобиля демонстрирует некоторую нестабильность. Но это в предельных режимах движения и на асфальте.

На льду Shine Max будет вести себя более прогнозируемо, а, значит, и безопасно. И это хорошо. Поскольку современный водитель должен помнить о том, что основной источник его проблем - это скорость и динамика разгона, превышающая возможность тормозной системы.

По поводу скорости и динамики. Этот автомобиль оснащается полуторалитровым турбомотором мощностью 190 лошадиных сил. При этом он выдает внушительные 320 Нм крутящего момента. И это как раз тот случай, когда заявленные характеристики водитель реально может ощутить.

Пресс-служба Dongfeng

Мотор активно ускоряет автомобиль, а коробка Getrak 7DCT300 своевременно переключается, хотя и делает это не настолько быстро, как бы хотелось спортивному водителю. Зато при активном нажатии на газ, она правильно переключается на пониженные передачи, обеспечивая непрерывность разгона машины. Правда, возникает простой вопрос.

А зачем делать настолько активный мотор, если у коробки передач отсутствует ручной режим управления? Ведь в том случае, если я начинаю практиковать более-менее спортивный стиль вождения, автоматика управления режимами работы трансмиссии и мотора далеко не всегда обеспечивает мне необходимую тягу. Особенно на выходе из поворота. И это проблема. Так что мне кажется, что ручной режим в этом автомобиле просто необходим. Тем более, что джойстик управления коробкой использует технологию "shift by wire".

Пресс-служба Dongfeng

При движении на высокой скорости автомобиль нельзя назвать тихим, но, по крайней мере, шум в основном связан с шинами и колесными арками. А вот верхняя часть машины в этой симфонии участия не принимает. И это хорошо.

Пресс-служба Dongfeng

Экран приборной панели диагональю 12,3 дюйма имеет отличные разрешение и яркость. И что особенно приятно, располагается в нише, защищенной противосолнечный козырьком. Поэтому он читаем при любых условиях освещения.

А вот экран информационно-развлекательной системы имеет диагональ 10,25 дюйма, а это несколько необычно. Все-таки в современных реалиях его размер имеет значение. И чем он больше, тем лучше. Да и расположен он ниже, чем приборная панель. При этом присутствует явный поворот в сторону водителя. Исключая пассажира из перечня его потенциальных пользователей. Но часть дисплея по непонятной мне китайской традиции перекрывается рулем и соответственно правой рукой водителя.

Пресс-служба Dongfeng

При этом элемент интерьера, в котором располагается экран, дает возможность сдвинуть последний существенно правее и обеспечить практически идеальный обзор. Почему это не сделали? Непонятно от слова совсем. Зато над экраном информационно-развлекательной системы размещена тонкая и высокотехнологичная панель с клавишами и индикаторами, позволяющая управлять базовыми функциями однозонного климат-контроля.

Кстати, в Shine Max отсутствуют дефлекторы системы вентиляции. То есть они есть, но управляются через сенсорный экран информационно-развлекательной системы. Причем, анимация этого процесса настолько любопытна и продумана, что вызывает желание пользоваться этим режимом даже тогда, когда в этом нет особой необходимости. Есть даже режимы, при которых дефлекторы планомерно продувают салон во всех направлениях или наоборот дуют таким образом, чтобы не попадать на людей. Впрочем, есть режим, при котором дефлекторы целенаправленно будут дуть прямо на вас. И мне кажется, что такое внимание к потокам воздуха напрямую связано с переводом названия компании DongFeng, что в буквальном смысле означает восточный ветер.

Кроме того, в автомобиле установлена камера контроля внимания и усталости водителя. И в зависимости от ее настроек может или очень жестко контролировать поведение пилота, или все-таки предоставлять ему некоторую свободу.

При этом автомобиль комфортен для водителя и переднего пассажира. Причем водительское кресло оборудовано массажем, что говорит о драйверском акценте при разработке концепции седана. И опять возникает вопрос - почему нет ручного режима коробки. Кресло переднего пассажира также можно отнести скорее к премиальному автопрому. А вот сзади ситуация несколько иная. В погоне за местом для ног инженерам пришлось приподнять подушку сиденья. Из-за этого рослый пассажир рискует упереться головой в потолок. В остальном все очень хорошо. Но если три взрослых пассажира попытаются разместиться на заднем сиденье, то о комфорте сразу можно забыть.

Пресс-служба Dongfeng

А вот для двух человек все очень достойно. У седана не очень большой багажник. Всего 428 литров. И в этом случае было бы логично использовать раздельно складывающиеся задние сиденья. Но нет. У Shine Max спинка заднего дивана складывается только целиком. Так что при перевозке габаритного груза автомобиль превращается в двухместное купе. Зато есть полноразмерная запаска. Кстати, габариты автомобиля - 4797х1870х1475 мм. Колесная база - 2770 мм. Дорожный просвет 150 мм. Снаряженная масса - 1486 кг. Но вернемся к экстерьеру. Современные и строгие формы седана пришлись мне по вкусу. По крайней мере в них отсутствуют попытки сделать кузов вызывающе агрессивным и вульгарным. По свету все современно. Ну почти. По крайней мере, вся оптика использует светодиоды. В передних фарах их даже 62. И это позволяет автопроизводителю говорить о том, что они матричные.

Правда, функции адаптивного света с изменением формы светового пучка в этой версии Shine Max не предусмотрено. Понятно, что от многих технологий китайским специалистам пришлось отказаться не потому, что у бренда их нет. А исключительно для того, чтобы обеспечить относительно приемлемую стоимость своих машин, которая начинается от 2 990 000 рублей. Все-таки российский авторынок начинает стремительно заполняться моделями с очень близкими характеристиками. И суровый и безжалостный призрак конкуренции уже обратил свое пристальное внимание на расслабившихся от ажиотажного спроса китайских автопроизводителей.