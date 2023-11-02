Как выбрать незамерзайку: недорогую, безвредную, эффективную

В ближайшие полгода автомобилистам в большинстве регионов России придется заливать в бачок омывателя незамерзающую жидкость — в просторечии незамерзайку. Сегодня разберемся, как выбрать зимнюю незамерзайку, что должно быть в ее составе, чего там в соответствии с законодательством РФ быть ни в коем случае не должно и можно ли сэкономить, сделав жидкость для мытья самостоятельно.

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Что входит в состав зимней омывайки для машины

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Дистиллированная вода — основа омывающей жидкости. Использовать обычную водопроводную воду нельзя, поскольку входящие в ее состав различные соли со временем забивают жиклеры.

Краситель — придает омывайке различные цвета. Оттенок производитель выбирает исходя из стоимости сырья или маркетинговых предпочтений.

Отдушки — натуральные или синтетические, частично маскируют запах спирта.

ПАВ — поверхностно-активные вещества, которые облегчают очистку поверхности от грязи, их также добавляют в различные бытовые и косметические средства для удаления загрязнений.

Спирт — с точки зрения эффективности подходит метиловый, изопропиловый или этиловый. Зимняя и летняя омывающие жидкости, как правило, сходны по составу, за исключением одного компонента — спирта, который не дает замерзать средству для очищения стекла. В состав обычно входят:

И вот тут кроется основная проблема с выбором незамерзающей жидкости.

Метанол стоит дешево и не имеет запаха, однако опасен для жизни. Поэтому в соответствии с действующим законодательством РФ метиловый спирт использовать в составе зимней омывающей жидкости запрещено. Такие меры были предприняты для того, чтобы избежать отравлений: метанол наиболее дешевый спирт, а потому до запрета на его использование нередкими были случаи отравления омывайкой, которую по той или иной причине пили потребители. Как известно, употребление метилового спирта внутрь или длительное вдыхание его паров может иметь различные последствия — от слепоты до смерти.

Другим идеальным элементом для незамерзайки считается этиловый спирт. Однако, опять же, в соответствии с действующим законодательством он подпадает под закон о спиртосодержащих напитках, а потому для того, чтобы производить омывающую жидкость с этанолом в составе, необходимо иметь соответствующую лицензию и платить акцизы. Это приводит к удорожанию готового продукта, а, следовательно, с низкому спросу на него.

Так какую незамерзайку выбрать? Единственным доступным вариантом для производителей и потребителей остается зимняя омывайка с изопропиловым спиртом. Изопропил имеет умеренную стоимость, однако обладает резким неприятным запахом, похожим на запах ацетона. Именно для маскировки этого запаха применяются отдушки.

Какую омывайку выбрать

Итак, как выбрать незамерзайку для автомобиля, чтобы сэкономить и не отравиться вредными парами? К решению этого вопроса необходимо подходить комплексно.

Прежде всего, приобретать незамерзающую жидкость следует в автомагазинах или в крупных торговых сетях. Это дает некоторую гарантию того, что вы не купите омывайку с метанолом вместо изопропила или с водопроводной водой вместо дистиллированной. Автомагазины, которые дорожат своей репутацией и существуют давно, не будут предлагать клиентам опасный для здоровья продукт. Крупные торговые сети во избежание нарушения законодательства, как правило, тщательно подходят к выбору поставщиков и не заключают договоры с производителями, предлагающими продукцию сомнительного качества.

Продукция разлита в брендированную тару или в пятилитровые бутылки хорошего качества.

Этикетка целая, чистая, без потертостей, наклеена ровно и полностью.

Текст на этикетке четкий, яркий, не «двоит».

На бутыли указана компания-производитель и адрес производства.

Есть дата розлива.

Прописан состав, включающий изопропиловый спирт.

Написаны правила применения.

Имеется отметка о том, при каких температурах допускается применять омывайку. Когда вы уверены в том, что нашли в магазине качественный продукт, обратите внимание еще на несколько параметров:

Кроме того, решая вопрос, какую омывайку выбрать на зиму, обращайте внимание на то, что вы покупаете: концентрат или готовую к применению жидкость.

Концентрат необходимо разбавлять водой в пропорции, указанной производителем. Если этого не сделать, могут пострадать пластиковые детали омывающей системы. Если вы купили незамерзайку, готовую к применению, добавлять в нее что-либо наоборот запрещено, это может привести к тому, что жидкость замерзнет внутри бачка, в патрубках или прямо на лобовом стекле. В лучшем случае вам удастся избавиться ото льда, загнав автомобиль на несколько часов в теплый бокс. В худшем — выйдет из строя какая-либо часть омывающей системы и ее придется в срочном порядке ремонтировать.