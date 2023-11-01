«Ведьмин час»: когда аодителям смертельно опасно выезжать на дорогу

«Ведьмин час» для водителей: во сколько смертельно опасно выезжать на дорогу
Засыпание за рулём остаётся причиной возникновения около 20% всех ДТП на дорогах. Об этом предупредили эксперты паблика «Автоподбор» на площадке Дзен, сообщает ИА DEITA.RU.
Как объяснили специалисты, существует наиболее опасное время суток, когда водителям смертельно опасно выезжать на дорогу. Оно располагается на стыке поздней ночи и раннего утра — примерно с 4:00 до 6:00. Это наиболее тёмное время суток. Кроме этого, на этот период приходится пик сна, когда большинство людей чисто по физиологическим причинам наименее активны.
Те, кто в это время находятся за рулём, испытывают максимальное падение внимания и фокусирования на дорожной обстановке. Именно в этот период шансы водителей на попадание в аварию многократно возрастают. В народе этот временной интервал называют не иначе, как «часом ведьмы». Этот «ведьмин час» нужно стараться не проводить в дороге.
Лучше всего, если есть такая возможность, полностью отказаться от любых ночных поездок и, как и подавляющее большинство людей, проводить это время в постели. Однако если ехать ночью всё же необходимо, то лучше сделать перерыв в дороге на пару часов и провести их не управляя автомобилем, стоя на обочине. Так можно здорово снизить шансы на попадание в ДТП.