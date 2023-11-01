«Ведьмин час»: когда аодителям смертельно опасно выезжать на дорогу

Засыпание за рулём остаётся причиной возникновения около 20% всех ДТП на дорогах. Об этом предупредили эксперты паблика «Автоподбор» на площадке Дзен, сообщает ИА DEITA.RU.

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Как объяснили специалисты, существует наиболее опасное время суток, когда водителям смертельно опасно выезжать на дорогу. Оно располагается на стыке поздней ночи и раннего утра — примерно с 4:00 до 6:00. Это наиболее тёмное время суток. Кроме этого, на этот период приходится пик сна, когда большинство людей чисто по физиологическим причинам наименее активны.

Те, кто в это время находятся за рулём, испытывают максимальное падение внимания и фокусирования на дорожной обстановке. Именно в этот период шансы водителей на попадание в аварию многократно возрастают. В народе этот временной интервал называют не иначе, как «часом ведьмы». Этот «ведьмин час» нужно стараться не проводить в дороге.