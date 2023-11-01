Стоит ли покупать российскую резину на зиму

Рекомендуемый срок службы шин - 6 лет, а максимальный - 10 лет. Потом покрышка теряет потребительские свойства: ухудшается сцепление с дорогой, может появиться вибрация на кузов или руль. Но когда приходит время менять резину, сразу возникает вопрос, какую модель взять? Ту же, что и была? А если производитель ушел с нашего рынка, то явно это не самый лучший вариант. Да и финансовый вопрос никто не отменял - хочется купить шины и при это не разориться. На этот раз у нас на тесте очень популярная модель Viatti Brina Nordico - определяем плюсы и минусы российской бюджетной резины.

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Шины Dunlop на Skoda Octavia изрядно поизносились - они хоть и не достигли шестилетнего возраста, потеряли большую часть шипов, а потому возник вопрос, чем их заменить. Не так давно мы тестировали летние Viatti, которые оказались неплохим вариантом за свои деньги. Так что было принято решение ничего не придумывать и поставить Brina Nordico, которые, судя по отзывам россиян в Сети, также хорошо зарекомендовали себя в наших условиях.

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И проверить их в деле пришлось сразу же. Поменяли "лето" на "зиму" и выехали на перекресток с круговым движением. На середине пути на круг влетает гонщик на Renault Kaptur, который почему-то решил, что именно у него главная. Лишь экстренное торможение в последний момент помогло избежать аварии и разбирательства с товарищем, который правила дорожного движения в жизни никогда не открывал. Кстати, автомобиль, обутый в Brina Nordico, практически не повело, а ведь погода была совсем не идеальной - три градуса выше нуля и мокрое дорожное полотно. Шины Viatti смогли отработать на 100% за счет улучшенного сцепление как на льду, так и на мокрой дороге, которое обеспечивает частое расположение ламелей и сверхэластичные шашки.

Когда уже чуть подморозило и появился снег и лед - продолжаем наблюдения. Покрышки (это сразу чувствуется) эффективно борются со снежной кашей, типичной для зимних российских дорог. Даже в этих непростых условиях шины при торможении держат дорогу очень неплохо, позволяя водителю довольно точно предсказать тормозной путь.

Российская Газета

Эффективный отвод воды из пятна контакта обеспечивается широкими поперечными канавками и сетью более мелких бороздок, которыми покрыта вся рабочая поверхность шины.

Чтобы эластичные блоки в центральной части протектора не смыкались во время движения и хорошо отводили воду, на дне канавок предусмотрены специальные упоры. Они позволяют устранять не только лишнюю влагу, но и смесь снега и воды, так называемый "слэш", который может быть опасно скользким.

Хорошо показали себя Brina Nordico и при переезде неровностей дорожного покрытия, стыков асфальта и других препятствий. Этому способствует технология VSS (variable sidewall stiffness - переменное распределение жесткости боковины), благодаря которой шина адаптируется под дорожное покрытие и перемену скоростей.

А что с шумностью? Этот компонент интересует всех, даже тех, кого вообще не волнуют новые технологи, используемые при создании новой модели. При переходе с летних шин на Viatti нет кардинальной разницы - естественно, что шипы слышно, но сильно они не досаждают. Причин тут несколько.

Во-первых, малое количество шипов. Например, в диаметре 16 дюймов их всего 92 (вместо 130 в предыдущих моделях). Во-вторых, шум уменьшается за счет смещения блоков относительно друг друга по продольной оси.

Еще один важный аспект - надежность. Прочность боковин модели обеспечивает вовсе не стальная проволока корда, а слои полиэстеровых нитей. Полимер оказывается и легче, и пластичнее, то есть позволяет боковине испытывать немалую амплитуду деформации при сохранении способности "держать удар" и не расслаиваться с образованием грыж. Также все нити брекерных слоев расположены под разными углами относительно друг друга. За счет этого достигается максимальная прочность шины и ее устойчивость к деформации.

В интернете хватает отзывов, где Brina Nordico хвалят именно за надежность. Например, один из россиян рассказывает, что даже на приличной скорости при боковом ударе о бордюр грыж не возникло.

А вот если говорить о минусах, то многие россияне отмечают довольно быстрое выпадение шипов. У нас на тесте такой оказии не произошло, но понятно, что для честных выводов на этот счет нужно проездить на модели как минимум несколько сезонов.

Если суммировать все впечатления о Viatti, то эта резина - отличный вариант для тех, кто не готов выложить целое состояние за зимний комплект. У российских шин сбалансированные характеристики, а по соотношению цены и качества на рынке у нее не так и много альтернатив. Можно вспомнить Cordiant, а также линейку Nordman, которая уже не имеет никакого отношения к Nokian. Впрочем, она будет чуть дороже.