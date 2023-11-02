Суд определил, когда автомобиль может считаться орудием преступления

Не всякий автомобиль, использовавшийся преступниками, может считаться орудием преступления. Есть очень существенные тонкости. Такую правовую позицию обозначил Верховный суд. А эта позиция очень сильно влияет не только на меру пресечения, но и на меру наказания. В частности, на то, конфискуют машину у ее владельца или нет.

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Вот краткое содержание истории, которая привела к такому выводу. Некий водитель Иванов был осужден за перемещение через границу табачных изделий. Контрабандой. В крупном объеме. Группой лиц. По предварительному сговору. Соответствующая статья УК предусматривает за это весьма длительный срок лишения свободы и ряд других мер наказания. В том числе - конфискацию транспорта, на котором перевозилась контрабанда. Суд применил эту статью в полной мере, в том числе и касательно автомобиля. Вышестоящие суды с решением согласились. Но - не все. Верховный суд напомнил коллегам о главных постулатах. В чем обвиняется Иванов? Он перенес через таможенную границу коробки с сигаретами. Но он не пересекал эту границу с коробками в багажнике машины. Иванов и его подельники именно перенесли эти коробки на руках. И только потом погрузили их в машину.

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Было преступление? Адвокаты считают, что нет. Кроме того, Верховный суд указывает, что в данной ситуации преступления, совершенного на машине, просто не существует. А значит, и машину конфисковывать не за что.

Иванов, напомним, был осужден за незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского таможенного союза сигарет в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Но конфискованный автомобиль вообще не выезжал за таможенную границу.

В кассационной жалобе Иванов обращает внимание на то, что в соответствии с приговором принадлежащий ему автомобиль был конфискован. Однако в определении суда кассационной инстанции, которым были внесены изменения в приговор, не отражена судьба данного вещественного доказательства. Он просит изменить кассационное определение с принятием решения о возвращении автомобиля, ключа и свидетельства о регистрации.

Заслушав стороны, изучив доводы жалобы, проверив материалы дела, Судебная коллегия ВС отметила следующее. Согласно разъяснениям Пленума Верховного суда "О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве", к орудиям, оборудованию или иным средствам совершения преступления следует относить предметы, которые использовались либо были предназначены для использования при совершении преступного деяния или для достижения преступного результата. Например, автомобиль, оборудованный специальным хранилищем для сокрытия товаров при незаконном перемещении их через таможенную границу или Государственную границу Российской Федерации.

Указанные положения закона и разъяснения Пленума Верховного суда не были использованы в деле.

Верховный суд указал, что при таком совершении незаконоправных дел автомобиль никак не может быть орудием совершения преступления. Дело в том, что использовавшиеся контрабандистами автомобили не пересекали границу. Контрабанда переносилась на руках от одного к другому. В машинах не было скрытых тайников и мест для хранения незаконной продукции. А значит, водителю нельзя предъявить претензии по их нелегальной перевозке.

В этой ситуации он может вернуть свой автомобиль, документы на него и ключи, которые у него изъяли. А если машина продана - то получить компенсацию. От государства. Но это - отдельный судебный процесс.

Напомним, что не столь давно в наш Уголовный кодекс были внесены статьи, которые подразумевают конфискацию машин и за более мелкие нарушения. Например, за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. После первого нарушения, которое квалифицируется по Кодексу об административных правонарушениях, повторное уже переходит в разряд уголовных преступлений.

Гораздо сложнее с грубыми нарушениями правил. Такими, как выезд на встречную полосу дорожного движения. За это можно лишиться авто уже после третьего подобного нарушения. Но машины можно лишиться и за проезд на красный свет, и за превышение скорости более чем на 60 км/ч. Но для этого придется совершить, как минимум пять подобных нарушений в течение года. То есть сначала нужно нарушить одно правило дорожного движения, за которое, выявив его на дороге, инспекторы на дороге же и выпишут штраф. Потом - второе, за которое инспектор уже составит протокол и направит дело в суд для лишения прав. Потом еще раз подобное нарушение, за которое водителя привлекут по статье за совершение нарушения, будучи лишенным прав. И еще дно, чтобы получить уже уголовное наказание. И только следующее повторное нарушение повлечет за собой не только уголовную ответственность, но и конфискацию машины.

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