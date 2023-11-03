Кроссовер J7: тест первой модели новой китайской марки Jaecoo

На российский рынок вышла марка Jaecoo. Первенцем бренда стал кроссовер J7. "Российская газета" одна из первых протестировала новую модель.

© Пресс-служба Jaecoo

По одежке встречают? Ну да. Весь современный автопром строится по подобному принципу. Современному человеку машина должна нравиться визуально. Яркая и динамичная внешность создает правильный настрой при принятии решения о покупке.

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А закрепляться в сознании оно должно благодаря большим и ярким дисплеям приборной панели и информационно-развлекательной системы. И в этом отношении Jaecoo J7 реально хорош. Строгий, современный изящный и лаконичный. Все это мы любили в английском автопроме, который почему-то перестал любить нас. Ну что ж, Jaecoo J7 в каком-то смысле явился продолжателем европейских традиций дизайна. По крайней мере, эти машины выпускаются на заводе, где ранее собирали Range Rover.

Крупный капот, практически вертикальная решетка радиатора, матричные светодиодные фары по кругу и большие 19-дюймовые диски формируют солидный, современный, строгий и даже классический внешний вид. Внутри автомобиль также строг, красив и целесообразен. Приборная панель порадовала своим форм-фактором и качеством картинки. Правда, по какой-то причине часть информации отображается очень мелким шрифтом при явном избытке свободного пространства. И даже человек с хорошим зрением может испытать проблемы с ее восприятием.

Пресс-служба Jaecoo

Зато вертикальный экран информационно-развлекательной системы диагональю 14,8 наконец-то расположен таким образом, что ничто не мешает водителю наслаждаться его качеством и без проблем считывать необходимую информацию. По какой-то странной причине для китайских автомобилей это редкость.

В салоне просторно и удобно. Впрочем, водительское сиденье могло бы иметь и более развитые боковые поддержки, а у задних пассажиров только один дефлектор климат-контроля, который не получится направить сразу на всех. И это создает почву для возникновения климатических конфликтов за спиной водителя. Зато сзади много места для ног и регулируемые спинки сидений.

В багажнике объемом 412 литров умещается не только полноразмерное запасное колесо, но и дополнительная полка для трансформации багажного отсека в подобие мобильного комода. Что ж, с дизайном и эргономикой все очень даже неплохо. Однако классические формы требуют и классического содержания. Все-таки дизайн - это графическое воплощение инженерных идей, заложенных в конструкцию. Автомобиль существует в двух вариантах - передне- и полноприводном. Причем и в том, и в другом случае будет использоваться одинаковая и единственная связка двигателя и коробки передач. Турбомотор объемом 1,6 литра и мощностью 186 лошадиных сил при крутящем моменте 275 Нм, а также семиступенчатый робот Getrac 7DCT300.

Габариты автомобиля - 4500×1865×1680 мм. Колесная база - 2672 мм. Полная масса 1933 или 2024 килограмма в зависимости от типа привода. Он же влияет и на дорожный просвет. 186 мм у полного привода и 196 у переднего. Хотя было бы логичней именно для полного привода этот параметр увеличить. А поскольку этого не сделано, то напрашивается вывод о том, что в данном кроссовере полный привод используется не для увеличения внедорожных возможностей, а скорее для обеспечения правильной управляемости и высокого уровня безопасности.

Пресс-служба Jaecoo

По подвеске все традиционно для премиального сегмента китайского автопрома: спереди Макферсон, сзади многорычажка. Причем, независимо от типа привода. На асфальте машина ведет себя абсолютно адекватно. И даже профессионально, позволяя водителю блеснуть своим мастерством перед окружающими. Правда, только в том случае, если оно у него есть. А если присутствуют проблемы с адекватностью, то на помощь всегда придут ассистенты активной безопасности. И предупредят о проблемах и исправят ошибки. И даже заставят соблюдать правила дорожного движения.

Впрочем, не обошлось и без вопросов. Например, мне, как представителю старой школы, не понравилось отсутствие нарастающего реактивного усилия на руле по мере его отклонения от нулевого положения. И это как раз признак городского автомобиля. Впрочем, вполне возможно, что современным автовладельцам это придется по вкусу. Шумоизоляция у кроссовера выполнена вполне достойно. По крайней мере в симфонии звуков, проникающих в салон, солируют шины, а не элементы кузова. Так что шумовой комфорт в большей степени определяется качеством асфальтового покрытия и характеристиками шин.

Да, бензиновый турбомотор объемом 1,6 литра демонстрирует вполне неплохой характер. Заявленные 186 сил старательно реагируют на действия водителя, а 275 Нм крутящего момента обеспечивают двигателю неплохую приемистость. Во всем диапазоне рабочих скоростей автомобиль демонстрирует хорошую реакцию на газ, позволяя без проблем конкурировать и с более энерговооруженными конкурентами. Разгон до "сотни" у переднего привода занимает 9,4, а у полного 8,9 секунды. Этому должна всячески способствовать и коробка Getrac 7DCT300.

Эти роботы практически стали стандартом для китайского автопрома и в большинстве жизненных ситуаций не вызывают никаких вопросов. Два сцепления мокрого типа, семь передач со временем переключения 0,2 секунды. Но на самом деле скорость переключения коробки определяется программным обеспечением. А в нем учитывается не только желание водителя, но и множество других факторов. Так что на практике коробка может оказаться и не столь быстрой. Так что если вы хотите активно ускориться, то не стоит нажимать газ "в пол". Лучше делать это плавно, но прогрессивно. Видимо, именно на такой стиль вождения рассчитывали китайские инженеры. Так что на асфальте автомобиль ведет себя вполне достойно и профессионально. Как в варианте полного, так и варианте переднего привода.

Пресс-служба Jaecoo

А что же с бездорожьем? Ведь крутой охотник и формирователь активного образа жизни должен быть хорош во всем? А вот тут не надо обольщаться. Поскольку бездорожье в представлении современных китайских инженеров это совсем не то, о чем думаете вы. С одной стороны, мы имеем полный привод с очень быстрой реакцией на ситуацию - 0,1 секунды. И этого достаточно, чтобы на конкретном колесе практически мгновенно крутящий момент изменился до необходимой величины. Однако уже давно пора запомнить, что в современных кроссоверах полный привод - это не проходимость, а управляемость. Да, машина может выбраться из ситуации с диагональным вывешиванием. Но делает она это с напряжением всех сил, как гламурная блондинка в изысканном наряде, которой приходиться самостоятельно перебираться через глубокую лужу. Сделать она это может, но удовольствия явно не получит. Хотя возможно, что по ровной лесной тропинке прогуляется с удовольствием.

Так и J7. Не стоит мучить автомобиль реальным бездорожьем. И машине трудно, и вам не понравится. В общем, не путайте кроссовер с внедорожником. Все-таки у автомобиля короткоходная подвеска и низкопрофильные шины. В сочетании с роботом и не самым объемным турбомотором это не дает вам возможности с гарантированным результатом штурмовать горные перевалы. Но на относительно ровных грунтовках J7 будет чувствовать себя вполне уверенно.

Что в итоге? Комфортный и удобный автомобиль для активного и современного человека. Городские поездки? Легко! Путешествия? Конечно! Приключения на бездорожье? Возможно, но только с разумным и бережным отношением и к природе, и к автомобилю.