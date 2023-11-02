Названы наиболее выгодные в обслуживании авто

Средняя стоимость обслуживания автомобилей в первом полугодии 2023 года выросла на 21 процент. При этом приобретая определенную модель, на нем можно сэкономить, сообщил директор по сервису автомобильного маркетплейса FRESH Александр Носко. Наиболее выгодные в обслуживании авто он назвал в беседе с «Лентой.ру».