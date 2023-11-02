Jaecoo J7: новый кроссовер из Китая со странным именем

Если вдруг вам казалось, что за последнее время на российском рынке появилось столько новых китайских марок, что запомнить их все (как и названия моделей, и принадлежность к родительскому концерну) попросту невозможно, то встречайте ещё одну — Jaecoo. Пока у бренда всего один представитель — кроссовер под названием J7. Относительно компактный, пятиместный, нарочито угловатый автомобиль с внедорожным стилем, который к нам завозят как с передним, так и с полным приводом. Мы познакомились с новинкой на дорогах Кавказа.

© Jaecoo

Для начала давайте разберёмся, что такое Jaecoo. Это — марка концерна Chery, у которого (помимо, собственно, самой Chery) на российском рынке есть ещё несколько брендов, в том числе Exeed, Omoda и Jetour.

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Jaecoo — экспортное название, которое читается как «Джейку́» с ударением на последний слог. Согласно официальному объяснению, оно образовано от слияния двух слов: немецкого Jaeger («охотник») и английского Cool («крутой»).

Jaecoo

Выглядит немного притянутым за уши, потому что в немецком слове Jäger первая буква не читается как «джей», а третьей — «е» — там нет вовсе. Да и «кул», возможно, было бы правильнее перевести как «клёвый». В общем, не исключено, что схожее по звучанию слову Jaecoo в китайском языке имеет какой-то особенный смысл, но для экспортных рынков его решено было объяснить именно таким образом.

Jaecoo

Jaecoo

Первая модель новой марки была представлена в Китае в августе этого года как Chery Explore 06. В основе кроссовера — шасси и техника хорошо знакомого в России Chery Tiggo 7 Pro Max, который по своим габаритам почти не отличаются от Jaecoo. Разнице в размере колёсной базы двух автомобилей составляет всего два миллиметра в пользу J7.

Jaecoo

Если сравнивать с европейскими конкурентами, то Jaecoo J7 ближе всего к Volkswagen Tiguan второго поколения. Габаритная длина «китайца» составляет 4500 миллиметров, ширина — 1865 миллиметров, высота — 1680 миллиметров, а размер колёсной базы равен 2672 миллиметрам.

Таким образом, Тигуан всего на девять миллиметров длиннее Джейку, а в расстоянии между осями выигрывает у него всего семь миллиметров. Хотя визуально китайский кроссовер выглядит гораздо массивнее и крупнее, чем есть на самом деле.

Jaecoo

Интерьер Jaecoo J7 выглядит интересно: жёсткие и крупные сиденья, отделанные кожей, электронная приборная панель, «парящий» планшет мультимедийной системы, массивные дверные ручки а-ля брутальный внедорожник с выставленными напоказ шестигранниками креплений, селектор коробки передач необычной формы, высокая оконная линия и минимум физических кнопок.

Jaecoo

Jaecoo

Jaecoo

Визуально и тактильно — приятно, но по подбору материалов автомобиль ближе скорее к масс-маркету, чем к премиуму. Однако сделано всё добротно: никаких компромиссных решений или «экономии на спичках» не замечено, как и откровенно дешёвой гулкой пластмассы.

Детали зависят от комплектации: 10,25-дюймовая электронная приборка останется в любом случае, но, например, в топовой версии диагональ центрального экрана увеличится с 13,2 до 14,8 дюйма, появится проекционный дисплей, аудиосистема Sony с восемью динамиками, панорамная крыша и электрорегулировки пассажирского кресла.

Jaecoo

Подобрать удобную посадку не проблема: руль настраивается по углу наклона и вылету, у водительского сиденья есть электрорегулировка поясничного подпора, а диапазонов хватит и для людей высокого роста. Единственные претензии заключаются в том, что подушку сиденья хочется чуточку помягче и подлиннее, а боковую поддержку — более плотную и ярко выраженную.

Jaecoo

Сзади тоже просторно: например, пассажир ростом 190 сантиметров может сидеть на втором ряду комфортно и в расслабленной позе за не менее высоким водителем. Втроём тут будет тесновато, но вдвоём более чем удобно и просторно. Есть даже трёхступенчатый подогрев дивана и два USB-порта.

Jaecoo

Багажник не назвать большим: по объёму отсека Jaecoo J7 проигрывает даже родственному Chery Tiggo 7 Pro Max — 412 литров против 475. К слову, у Tiguan отсек ещё больше — 615 литров.

Jaecoo

Jaecoo

Jaecoo

Что касается технической начинки, то к нам Jaecoo J7 поставляется только с одной силовой установкой: 1,6-литровым бензиновым турбомотором мощностью 186 лошадиных сил и хорошо известным семиступенчатым «роботом» с двумя «мокрыми» сцеплениями, разработанным компанией Getrag.

Кроссовер может быть как моноприводным, так и с полным приводом. В последнем случае тягу на заднюю ось передает муфта с электронным управлением, которую компании поставляет как Borg Warner, так и ZF (сертифицированы оба варианта). В общем, ничего уникального.

Jaecoo

Но интересная фишка у кроссовера всё-таки есть. На переднеприводных автомобилях используется традиционный вакуумный усилитель тормозов, а на полноприводных — электрогидравлический узел. В последнем случае машина получает электронную педаль тормоза и возможность через меню мультимедийной системы выбирать реакцию на её нажатие. Причём её можно «привязать» как к соответствующим режимам работы силовой установки, так и вне зависимости от них, выбрав нужную настройку принудительно.

Существует два варианта настройки отклика: «стандартный» и «спортивный». В обычном режиме у педали длинный плавный ход и усилие на тормоза можно дозировать плавно. В спортивном же тормоза резко схватывают в самом начале — свободного хода у педали практически нет, её почти не надо продавливать. У каждого из вариантов есть свои плюсы и минусы, но мы, попробовав настройки в разных режимах движения, в итоге остановились на «спортивной». Хотя в пробочно-городских условиях такая резкость тормозов всё же может показаться чрезмерной.

Jaecoo

Двигатель требовательного водителя не впечатлит. Он обеспечивает предсказуемый и линейный разгон, но все 186 лошадиных сил кажутся слишком «ленивыми» — при обгонах на трассе создаётся ощущение, что автомобиль на заявленную мощность попросту не едет.

«Робот» прекрасно работает в городе, но на каменистом серпантине неожиданно заставил поволноваться. После затяжного и довольно быстрого подъёма, когда трансмиссия постоянно перебирала первые первые три передачи, мы были вынуждены остановиться на небольшой горке из-за автомобиля впереди, перегородившего дорогу.

После этого машина тронуться уже не смогла: кроссовер перестал реагировать на газ, сцепление оставалось разомкнутым и J7 начинал откатываться назад. Перезапуск двигателя не помог: автомобилю понадобилось отдохнуть пять-десять минут, чтобы всё снова заработало.

Jaecoo

Судя по всему, трансмиссия перегрелась, уйдя в некий защитный режим. В компании заверили, что проблему можно решить прошивкой, изменив алгоритм работы — это будет сделано в ближайшее время.

У переднеприводных J7 с точно таким же «роботом» и на том же серпантине коробка работала адекватно, не перегреваясь. На уклонах в городе при обычном, спокойном, режиме работы преселектива подобных глюков тоже не возникало — тронуться в горку не проблема.

На прямой кроссовер стоит очень уверенно и поначалу кажется очень живым и послушным. Но как только начинаются быстрые повороты, оказывается, что обратной связи на руле почти никакой. Не спасает даже спортивный режим, который лишь слегка утяжеляет практически невесомый руль. Стоит отметить, что на ездовые впечатления оказали влияние и китайские зимние нешипованные покрышки Kapsen Snowshoes. На сухом асфальте «держак» у них практически нулевой.

Jaecoo

Комфортом Jaecoo J7 тоже не блещет. Да, по относительно ровному асфальту автомобиль едет приятно, а с шумоизоляцией и энергоёмкостью тут тоже порядок. Мотор слышно лишь на высоких оборотах, и по грунтовкам можно нестись довольно бодро. Но пассажирам это вряд ли понравится: кроссовер слишком подробно повторяет профиль дороги, собирая мелкую рябь и крупные стыки. В итоге за рулём почти не получается расслабиться — всё время мешает мелкая тряска.

Но на многие недостатки можно закрыть глаза, если за автомобиль просят адекватных денег. Базовый вариант стоит 3 339 900 рублей и оснащение хорошее: светодиодные фары, круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ, обогрев сидений (в том числе второго ряда), руля, форуснок стеклоомывателей и лобового стекла, беспроводная зарядка, четыре USB-порта, электропривод двери багажника, дистанционный запуск двигателя, вентиляция и память положений водительского кресла, мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и широкий набор различных электронных ассистентов.

Jaecoo

Самая дорогая машина стоит 3 749 900 рублей. Она получит проекционный дисплей, адаптивный круиз-контроль, коленную подушку безопасности водителя, панорамную крышу, 19-дюймовые колёса (вместо 18-дюймовых) аудиосистему Sony с 8 динамиками, мультимедийный комплекс с увеличенным экраном и голосовым управлением.