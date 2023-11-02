Эксперт назвал способы борьбы со статическим электричеством в машине

«Проблема с накоплением статического электричества возникает, когда обивка сидений не кожаная, а тканевая. В этом случае их поверхность можно обработать аэрозолем-антистатиком. Существуют специальные средства для машин, которые отличаются от тех, что применяются для одежды», — сообщил Хайцеэр.