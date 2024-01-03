Топ-7 самых быстрых китайских кроссоверов 2023 года

Первые китайские машины, массово поступившие на рынок России в 2022 году, просто ехали, и это уже было хорошо. Но очень быстро китайские бренды сообразили, что для полноценного замещения европейских коллег и пробуждения массового интереса у покупателей, машины нужно делать еще и быстрыми. В этом году появилось много интересных экземпляров, и мы решили отобрать для вас семь самых быстрых китайских кроссоверов.

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Geely Tugella - 6,9 секунды

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Geely Tugella – настоящий любимчик в России, так как при относительно скромной цене он обладает современной внешностью, схожей с BMW Х6, а также хорошими техническими характеристиками.

Geely

Под капотом прячется двигатель объемом 2 литра мощностью 238 л.с. Но еще круче то, что машина оснащена не привычным «роботом», а полноценной японской автоматической коробкой передач с гидротрансформатором производства Aisin. Это обеспечивает хорошую плавность и четкость переключений, а также долговечность, в отличие от роботизированного аналога. Разгон до сотни занимает 6,9 секунды, что не так уж быстро, но это лишь седьмое место нашего списка.

Wey Lanshan - 4,9 секунды

А вот автомобиль более высокого класса - Wey Lanshan, в котором есть третий ряд кресел в топовой комплектации. Это большая машина длиной 5,15 метра и шириной 1,98. Кроссовер является гибридом, который сочетает в себе два двигателя сразу: электро и бензиновый. Важной фишкой является шестиместный салон, в котором нет спаренных посадочных мест. На манер дорогих «майбахов», в Wey Lanshan каждое место является отдельным креслом с персональными электрорегулировками.

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Бензиновый двигатель весьма скромный – полуторалитровый агрегат мощностью 150 л.с., а основную мощностью дают два электромотора: 177 пони живут на передней оси и 299 – на задней. В пике, когда работают все три мотора, отдача увеличивается до 517 л.с. и 933 Нм крутящего. И вот в этом спортивном режиме кроссовер разгоняется до первой сотни за 4,9 секунды, что уже весьма недурно, даже по современным меркам.

Haval H6 GT - 4,8 секунды

В феврале 2023 года Haval представил специальную версию своего кроссовера H6S – H6 GT. Технически автомобиль очень похож на вышеизученный Wey Lanshan, так как тоже использует бензиновый мотор на полтора литра и два электромотора. Но вот показатели заявлены другие: 393 л.с. и 762 Нм крутящего. Есть вероятность, что это данные только для электромоторов, так как бензиновый не является основным и большую часть времени помогает заряжаться электрическим.

Haval

Но если нужна пиковая мощность, то он подключается для максимального разгона. Заявлено 4,8 секунды до сотни, так что, скорее всего, в официальных показателях бензиновый двигатель просто не учитывается, а пиковая мощность составляет около 500 л.с.

Voyah Free – 4,7 секунды

А вот Voyah Free - уже полноценная электричка, которая разгоняется до сотни за 4,7 секунды. Чувствуете, как пошла битва за каждую десятую долю? Но не расслабляйтесь – это лишь четвертое место в нашем списке. И не поверите, но это еще один такой же гибрид на электромоторах и полуторалитровом бензиновом двигателе.

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Суммарная мощность составляет 489 л.с., что соответствует заявленному разгону до сотни. Дилер утверждает, что топовая версия с дополнительным агрегатом способна проехать до 800 км без подзарядки. Даже если по факту будет ездить 600-700 км – это уже отличный результат.

Xpeng G9 - 3,9 секунды

И вот мы совершаем качественный прыжок и «выезжаем» из четырех секунд. Новый Xpeng G9 обещает нам разгон за 3,9 секунды. Есть подозрение, что 3,9 – это лучший результат, который будет доступен в идеальных условиях, как это часто бывает, но официальные цифры именно таковы. Самая быстрая версия называется 650 Performance Edition Max 2024. Название любопытное, но многое объяснимо. Цифра 650 – это официальный запас хода, декларируемый производителем. Performance Edition переводится как высокопроизводительная версия, 2024 – это модельный ряд, а вот слово Max здесь, скорее всего, для красного словца, чтобы обозначить, что это самая топовая комплектация в линейке. Хотя есть и забавный момент, так как в любой комплектации есть одно из трех слов: Pro, Max или Plus.

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Все совпадения случайны, а заявленная мощность составляет 511 л.с. и 717 Нм. Никакого бензинового двигателя тут нет, а вместо этого установлены три электромотора, которые и обеспечиваются такую хорошую тягу. И этот автомобиль занимает третье место нашего рейтинга.

Denza N7 – 3,9 секунды

Второе место забирает себе автомобиль Denza N7, который производится совместными силами компаний Mercedes-Benz и BYD. Несмотря на одинаковые динамические показатели с G9, у N7 мощность 530 л.с., поэтому его мы определили на второе место.

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В сентябре 2023 года модель обновилась и теперь в ней даже есть операционная система от Huawei, которая называется HarmonyOS. Эта же самая операционка стоит и в смартфонах Huawei, попавшего несколько лет назад под американские санкции. Автомобиль визуально сильно похож на европейцев, но в этом нет ничего удивительного, так как именно дизайн рисует Mercedes-Benz.

Zeekr X – 3,7 секунды

Вот мы и добрались до лидера нашего рейтинга, который получает первое место – это Zeekr X, который разгоняется до ста за 3,7 секунды. Это новый автомобиль, который первый раз показали только 12 апреля 2023 года на автосалоне Шанхая.

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Машина полноприводная, а салон напичкан сенсорными экранами. Мы пытались узнать мощность, но производитель указывает лишь 315 кВт, что примерно равно 428 л.с. Эта же цифра была обнаружена на сайте одного из дилеров, так что в достоверности можно не сомневаться. Почему же он быстрее, чем два предыдущих авто с более мощными двигателями? Причина кроется в весе, который меньше примерно на 400-500 кг. Да, Zeekr X достаточно легкий и весит от 1840 до 1945 кг. Напоминаем, что вес Denza N7 составляет от 2280 до 2420 кг.

Заключение