Как правильно накачивать шины зимой

Эксперт «За рулем» поделился опытом, как правильно накачивать зимние шины.

Соблюдаем инструкцию

Видео дня

Многие шиномонтажники устанавливают усредненное давление в шинах (как говорят, «двоечку»). А оно не всегда совпадает с тем, которое указано в инструкции к автомобилю. Из-за этого шины неравномерно изнашиваются, повышается расход топлива.

Даже у одного и того же автомобиля давление может быть иным в зависимости от модификации и шин разных типоразмеров. Например, у Mercedes-Benz W204 требуемое давление в 17-дюймовых колесах 2,2 бара, а в 16-дюймовых – 2,5 бара.

У некоторых автомобилей отличается давление в передних и задних шинах. Пример, у кроссовера Nissan X-Trail T31 – 2,3 и 2,1 бара соответственно.

Данные о давлении воздуха в шинах обычно можно найти в табличке на стойке водительской двери или на крышке лючка бензобака.

Следим за воздухом

Шиномонтажи в сезон переобувки работают с максимальной нагрузкой. Компрессор, которым накачивают шины, почти не выключается и потому дует горячий воздух. И даже если давление в шинах установят верно, через несколько часов (когда шины остынут) оно станет ниже нормы.

Так что лучше на следующий день после посещения шиномонтажа еще раз проверить давление.

Проверяем до поездки

Это единственно правильный способ проверки давления в покрышках. Если проедете на автомобиле хотя бы несколько сотен метров, шины успеют прогреться. И воздух в них тоже. А значит, и давление повысится.

Ищем утечки

Если у вас один комплект дисков и вы два раза в год перебортируете колеса, особенно в первые дни внимательно следите за давлением в шинах. Многократные переобувки портят покрышки. Растет вероятность утечки воздуха по стыку шины и диска.

Учитываем температуру

Обычно мы меняем шины при околонулевых температурах. А дальше будет становиться холоднее. Снижение температуры на каждые 10°С приводит к падению давления на 0,1 бара. Можете и в этом убедиться, воспользовавшись манометром.

Проверяем прибор

Самый простой способ недокачать или перекачать шины – использовать неточный манометр. Стрелочные и приборы в виде авторучки с выползающим «стержнем» часто имеют погрешность, которая только растет по мере эксплуатации. Как показали наши экспертизы, наиболее точными являются цифровые манометры.

Встроенный в недорогой компрессор манометр часто имеет большую погрешность

Не путаем фунты с килограммами

Существуют две системы измерения давления в шинах. На многих стрелочных манометрах сначала нанесена шкала рsi (фунты на квадратные дюймы), а затем только принятые у нас бары или кг/см2 (что в первом приближении можно считать очень близкими величинами). И на цифровых чаще всего при включении появляются psi величины.

Одинаковые численные значения в рsi и барах соответствуют разному давлению. Например, 2,5 бара – это 36,3 фунта на квадратный дюйм. Будьте внимательны, не перепутайте!

Помним про запаску