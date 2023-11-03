Перечислены главные признаки скорой поломки коробки передач

Специалист по ремонту авто Сергей Шабунин рассказал, что владельца авто должны насторожить рывки при включении передачи, запах гари от масла, запаздывание при переключении передач и непривычно высокие обороты двигателя – все это может предвещать выход из строя коробки передач. Об этом сообщает «Газета.ру».

Шабунин назвал основным тревожным сигналом рывки при включении передач. По его словам, их можно почувствовать, даже когда авто стоит на месте и водитель переводит рукоятку в положение D, чтобы начать поездку.

Эксперт также посоветовал нюхать масло в снабженных щупом коробках и проверять, не пахнет ли оно гарью.

По словам Шабунина, существует и пятый признак, на который обращают внимание некоторые мастера: машина с исправной коробкой-автоматом должна немедленно начать двигаться, если включить заднюю передачу и отпустить тормоз.

«Если после отпускания тормоза она стоит – это признак низкого давления масла», – заключил эксперт.