Самые дорогие автомобили 2023 года

Самые дорогие автомобили не продаются в автосалонах, расположенных на первых этажах многоэтажек. Обычно это уникальные проекты для уникальных клиентов за невероятные для простых смертных деньги. Чтобы стать обладателем подобного эксклюзива, мало быть состоятельным человеком, нужно быть или знаменитым, или старым клиентом марки. Сегодня мы поговорим о самых дорогих машинах 2023 года.

Lamborghini Revuelto - $900 000

Начинаем список с самого дешевого автомобиля - Lamborghini Revuelto, представленного весной 2023 года. Это единственная машина из всего списка, которая доступна к покупке любому желающему. Новинка придет на смену модели Aventador, которая была флагманом компании с 2011 года, и лишь в 2021 был выпущен последний экземпляр.

Lamborghini

Десять лет – это срок, но теперь есть новая звезда, представляющая гибридное семейство с последним ДВС в истории компании. Легендарный 6,5-литровый мотор V12 от Lamborghini перестанет выпускаться через некоторое время, так как пришло время электричек. В Revuelto решили пойти на компромисс и оставили ДВС, но усилили его электродвигателем, получив наилучшее сочетание огромного мотора и электрической тяги с самых низов.

Lamborghini

Общая мощность автомобиля составляет 1015 л.с. а крутящий момент – 807 Нм. Разгон до сотни занимает всего 2,5 секунды. Но указанная цифра в 0,9 млн долларов – стартовая, а будут версии намного дороже, как и с «авентадором», который изначально стоит сильно дешевле, а потом появился SVJ и другие версии.

Aston Martin Valhalla – $1 000 000

А вот и первая машина, перевалившая за отметку в один миллион долларов. Прототип этого авто, называвшийся AM-RB 003, показали еще в 2019 году. В 2021 в мир выкатили вторую версию прототипа, и только в январе 2023 началась серийная сборка машин. Информация о том, сколько всего будет выпущено экземпляров разнится, но точно будет не более 999 единиц.

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Концепт был оснащен трехлитровым мотором от Aston Martin, но серийные модели собираются с двигателями AMG M178 LS2 объемом 4 литра с двумя турбинами и мощностью 730 л.с. Но Aston Martin Valhalla – это гибридная история, которая включает еще и два электродвигателя, по 110 л.с. сил каждый. В итоге суммарная мощность составляет 950 л.с. Автомобиль оснащается восьмиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями от Graziano Trasmissioni. Прототип успел засветиться в киноленте «Нет времени умирать», заключительной части саги про агента 007 Джеймса Бонда.

Pagani Utopia – $2 500 000

На четвертом месте расположилась Pagani Utopia, являющаяся свежайшим суперкаром. Машину представили публике в конце 2022 года, а в 2023 уже начались продажи. Собственно, как начались, так и закончились, потому что квота в 99 единиц была мгновенно раскуплена. Поговаривают, что в середине октября клиентам стали поступать первые машины, что очень быстро. Иногда, при покупке столь редких автомобилей, ждать их приходится годами, но Pagani явно подготовилась и не продавала воздух.

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Эта машина пришла на смену другому суперкару - Pagani Huayra, которая сошла с конвейера во второй половине 2022 года. Что интересно в новой Pagani Utopia, так это полностью бензиновый двигатель без намеков на электротягу. Движок, кстати, шестилитровый M158 V12 от Mercedes-AMG с двумя турбинами. Максимальная мощность составляет 864 л.с., что при весе в 1280 кг является отличным показателем.

Koenigsegg Jesko – 3 000 000$

Если добавить к стоимости предыдущего авто жалкие полмиллиона долларов, можно купить Koenigsegg Jesko. Ну, если кто-нибудь из тех, кто выкупил всю партию, согласится вам ее уступить по заводской цене. Всего будет собрано 125 экземпляров, которые давно распределены. Машину показали в далеком 2019 году, но в 2020 году COVID-19 нарушил планы компании. Было решено перенести продажи сначала на 2021 год, потом - на 2022, но в итоге все переехало на 2023. Первая машина была продана и доставлена покупателю в июне этого года. Всего планируется собирать по 40-50 экземпляров в течение следующих двух лет.

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Koenigsegg Jesko – невероятно мощная машина, которая способна разогнаться до 480 км/ч, а теоретически и до 560 км/ч при правильных условиях. Это не официально зафиксированный рекорд, но производитель дает именно такие цифры. Мощность авто невероятная – 1280 л.с. на обычном бензине, и 1600 л.с. на Е85. И обратите внимание, тут тоже нет электродвигателей, а все держится на ДВС объемом 5 литров, который ранее использовался в модели Agera .Трансмиссия здесь девятискоростная с двумя сцеплениями, разработанная специально для Utopia собственного производства.

Gordon Murray T50s Niki Lauda – 3 900 000$

Автомобиль Gordon Murray T50s Niki Lauda – это эксклюзив, построенный на базе McLaren F1 GTR, который, в свою очередь, построен на базе обычного McLaren F1. Есть версия Gordon Murray T50 Niki Lauda, а есть Gordon Murray T50s Niki Lauda. Да, отличия лишь в одной букве S в названии, но именно она и является отличительной особенностью, которая кроет в себе много доработок.

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Всего планируется собрать 25 таких машин. Версия без буквы S стартовала в 2022 году, а более мощная – в 2023. Стоимость доработанной лимитки составляет 3,9 млн долларов. Под капотом расположился очень интересный движок объемом 3,9 литра V12 Cosworth развивающий 705 л.с. при 11 500 об/мин Отсечка двигателя в S версии сдвинута до 12 100 об/мин. По заявлению создателя, эта машина должна подарить владельцу все ощущения пилота гонки «Формула-1».

Rolls-Royce La Rose Noire Droptail - $30 000 000

А вот и победитель – единственный в мире Rolls-Royce La Rose Noire Droptail, который был сделан для неизвестного, но, очевидно, очень важного для компании клиента. Правда, потом поступила информация, что будет сделано еще три автомобиля, но пока что существует только один. Сообщается, что заказчиком выступала влиятельная семейная пара из Франции, которая тесно связана с миром моды и дорогого шампанского.

Rolls-Royce

Создатели шедевра тесно консультировались с заказчиками на каждом этапе разработки, особенно при создании салона, который выполнен в черно-красной гамме и украшен множеством красных треугольников, которые, вроде как, должны ассоциироваться с рассыпанными лепестками роз. А под капотом все стандартно для Rolls-Royce – двигатель V12 объемом 6,75 литра и автоматическая коробка передач.

Заключение