Автоэксперт рассказал о поведении автомобилистов на скользкой дороге

Эксперт рабочей группы при правительстве России по «регуляторной гильотине» законодательства сферы безопасности дорожного движения Дмитрий Попов в беседе с RT рассказал об опасностях, подстерегающих водителя на скользких дорогах.

По словам эксперта, на дорогах в холодное время года есть много опасностей.

«Первая: если у вас нет системы АБС, то при экстренном торможении будет возникать блокировка колёс, которая будет приводить к полной утрате управляемости автомобиля. Второе: может возникать занос при маневрировании и при разном сцеплении колёс с дорогой. В этом случае задняя ось уезжает вправо или влево, пытаясь обогнать переднюю», — рассказал Попов.

По его словам, стратегия водителя зависит от многих факторов, но основные рекомендации заключаются в том, что на переднеприводном автомобиле надо увеличивать слегка подачу топлива и вращать руль в сторону заноса.

«В заднеприводном автомобиле также нужно вращать руль в сторону заноса, но надо убрать ногу с педали газа. При полном приводе пользуемся переднеприводной стратегией. Ещё есть боковой снос передней оси. При поворотах довольно часто возникает, особенно на скользкой дороге. Надо руль вращать не к центру поворота, а, наоборот, от центра, чтобы поймать вращение колёс, снижать при этом скорость», — добавил он.

Эксперт предупредил, что водителю лучше отработать эти приёмы с инструктором.

«Если в метель попали, то всё зависит от дороги. Если дорога асфальтирована, то стоит остановиться: сильный боковой ветер, скользкая дорога, как правило, метель, это обледенение покрытия, автомобиль несёт и ветром сдувает в сторону. Можно попытаться включить все возможные фонари и двигаться на маленькой скорости», — уточнил собеседник RT.