Cordiant: кое-что о шинах из России

Новая, современная шина, которая разработана и производится в России? Звучит, как что-то на языке импортозамещения. Но нет. Никакой связи между свежими моделями Сordiant и авральным «мы сейчас тут всё сами» нет. Пожалуй, это даже к лучшему — и в целом понятно почему. Продукт, который создан промышленностью в рекордный срок и за счет субсидий, гарантированно решает только одну задачу: появление товара на полках. Потребительские качества этого продукта — уже вопрос удачи.

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Совсем другое дело — бренды и продукты, которые существуют в своей среде давно, разрабатывают новые модели по плану и с понятной целью — бороться за покупателя на открытом рынке. Который, как ни странно, менее конкурентным не стал. Посмотрим, какие шины предлагает российская компания Cordiant. Начнем, конечно с зимних.

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Snow Cross 2: зимние с шипами

Это шипованная модель для легковых автомобилей и кроссоверов. В линейке 41 типоразмер с посадочным диаметром от 13 до 18 дюймов, в том числе и модели с пометкой SUV. Шипы расположены в 18 рядов по ширине протектора — это позволяет получить максимум разных траекторий вращения. В штатном режиме преимущество такого решения не кажется очевидным, но уж если колесо буксует на льду… Кстати, в пятне контакта постоянно находятся не менее 10 шипов. Помимо прочего это позволяет удержать шину от бокового скольжения.

Motor.ru

Что касается резиновой смеси, то относительно предыдущей модели Snow Cross стоит выделить два нововведения. Во-первых, рабочий диапазон температур расшили путем добавки в состав специально подобранных натуральных масел — они повысили эластичность смеси. Во-вторых, в Snow Cross 2 применили новые сорта силики (материала на основе двуокиси кремния) — это дало новую структуру микропрофиля поверхностей зацепления. Звездообразные шипы сидят в углублениях в форме снежинки — они нужны не для эстетики, а для более эффективной очистки шипа от ледяной крошки.

Cordiant

Поработали и над рисунком протектора. Теперь он получил собственное название Snow-Cor. Все решения довольно типичные для современных зимних шин: рисунок направленный, множество острых кромок зацепления, канавки расширяются от центра шины. На боковине появились трехступенчатые грунтозацепы — они облегчают выезд из снежной колеи. Официальное описание также сообщает, что «активаторы торможения и самоблокирующиеся 3D-ламели ступенчатой формы увеличивают протяженность активных кромок без потери жесткости элементов протектора в повороте». Здесь, кажется, копирайтеры превзошли инженеров.

Winter Drive 2: зимние без шипов

Фрикционная модель внешне мало похожа на шипованную. Над составом резиновой смеси провели те же манипуляции: она содержит и рапсовое масло для повышения эластичности, и новый сорт силики — но, конечно, не идентична таковой на Snow Cross 2. Нешипованные шины — выбор жителей городов, здесь другие условия эксплуатации, больше перепады температур и разнообразнее дорожное покрытие. Поэтому состав сделан двухслойным: верхний слой шины более мягкий — он и обеспечивает сцепление, а внутренний (подканавочный) слой выполнен из более жесткой резины — это снижает довольно значительные потери на внутреннюю деформацию шины.

Cordiant

Расположенные под агрессивным углом соединенные средние шашки протектора фактически образуют центральное ребро, как бы составленное из острых стрелок. Оно повышает курсовую устойчивость на высокой скорости. При этом жесткость и монолитность ребра уменьшает сопротивление качению и износ. Расположенные по сторонам блоки образуют длинные поперечные зубчатые кромки и помогают интенсивно ускоряться и замедляться на снегу.

Ламели Winter Drive 2 имеют так называемые 3D-замки. Смысл этой технологии в том, что ламели (очень тонкие глубокие полости протектора) не зажимаются при деформации шины на ходу благодаря трехмерному профилю вертикальных стенок прорезей. Одновременно такие прорези, даже весьма многочисленные, сохраняют довольно высокую жесткость блоков. Это делает управляемость более предсказуемой и надежной.

Cordiant

Нешипованные зимние шины — это, конечно, больший комфорт, но мы рекомендуем делать выбор исходя из ваших маршрутов и климата региона. И лишь одно правило никогда не вызывает споров: зимой нужно ездить на зимних шинах.

А если в ушедшем теплом сезоне вы докатали летние шины до конца (разумного, конечно, а не по самые индикаторы износа), то у Сordiant есть две новинки для лета: Сordiant Gravity для легковых автомобилей и кроссоверов и Cordiant Off Road 2 для внедорожников (и езды вне дорог).

Сordiant Gravity: летние дорожные

Сordiant Gravity — летняя шина, которая не заменяет какую-либо предыдущую модель, а дополняет в линейке Comfort-2. Она совсем новая: продажи начались в марте 2023 года. С моделью Gravity на поле летних шин Cordiant будет конкурировать с продукцией зарубежных марок Nexen, Viatti и Bridgestone. Линейка Gravity будет насчитывать 24 типоразмера от 14 до 18 дюймов, из них 12 придутся на версию Gravity SUV для кроссоверов.

Сordiant

При разработке упор делался на несколько целевых показателей. Первый из них — увеличенная ходимость. Путем подбора новой резиновой смеси, а также увеличив глубину протектора на 12% (относительно Comfort-2), разработчикам удалось увеличить срок службы шин по пробегу на целый сезон. Свой вклад в этот результат внес и новый оптимизированный профиль — он обеспечивает равномерное распределение давления в пятне контакта. Предполагаем, что именно эти меры сказались и на расходе топлива: он уменьшается, когда снижается сопротивление качению. Разумеется, не за счет сцепных свойств, а за счет потерь на внутренние деформации шины. Gravity примерно на 5% экономичнее, чем Comfort-2.

Сordiant

Сordiant

Сordiant

Вторая основная цель — эффективное сопротивление аквапланированию. Главное для её решения, разумеется, рисунок протектора. Продольные канавки напомнили нам летние модели Nokian Tyres (а они рассчитаны на грубый скандинавский асфальт и дожди). В сочетании с прямыми и зигзагообразными ламелями они эффективно отводят воду из пятна контакта.

Сordiant

Сordiant

Сordiant

Сordiant

И третий ключевой для Gravity показатель — акустический комфорт. Шумы удалось удержать на уровне 69 Дб, то есть практически на уровне премиальных брендов. Как ни странно, этого результата тоже удалось добиться прежде всего оптимизацией рисунка протектора.

Сordiant

И еще один любопытный момент: шины Gravity и пометной SUV заметно отличаются рисунком протектора. Обратите внимание на центральные ребра, которые служат для устойчивости на высоких скоростях. Если у легковых Gravity они прямые, то у версии для кроссоверов два из трех ребер как бы составлены из смещенных шашек (они соединены друг с другом ламелями неполной глубины) со срезанными углами. Всё это вместе образует дополнительный рельеф — кромки зацепления. Пунктирный рельеф внутри продольных канавок это шипы, которые помогают выталкивать застрявшие камешки.

Off-Road 2: внедорожные (AT)

Еще одна новинка 2023 года — внедорожные шины Off-Road 2. О них подробно рассказал Дмитрий Ласьков в своем репортаже после первого дорожного теста. Интересно, что слово «дорожного» в данном случае не оговорка. Шины категории all terrain испытали длинными и разнообразными проездами вне асфальта, но всё же значительная часть пути пришлась на дороги общего пользования.

Сordiant

Сordiant

Так происходит и в жизни: экспедиционный внедорожник, прежде чем преодолеть какой-то небольшой и сложный участок на пути к затерянной цели, сначала может проехать добрую тысячу километров по асфальту. Особенно если речь идет о России. Автомобилю при этом надо сохранить разумный уровень управляемости на асфальте, а обитателям салона — приемлемый уровень шума.

Сordiant

Сordiant

Сordiant

Так что «атэшки», как их называют джиперы, — это не всегда полное принесение всех свойств в жертву проходимости. Это прежде всего компромисс между комфортом, износостойкостью, управляемостью на асфальте и проходимостью. Никто ведь не возит с собой второй комплект шин…

Сordiant

Сordiant