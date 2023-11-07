Когда стоит торговаться о цене подержанной машины

Директор направления автомобилей с пробегом автомобильного маркетплейса Fresh Максим Солодовник рассказал о том, что не стоит пытаться снизить стоимость подержанной машины по телефону до осмотра - в реальности выгода может составить гораздо больше.

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По его словам, необходимо обратить внимание на косвенные признаки скрученного пробега. В их числе потертости сидений, руля и ручки коробки передач, наличие ржавчины, мутность фар. После надо выяснить реальные показания одометра и попытаться снизить цену.

"Не стоит соглашаться осматривать грязное авто, особенно в темное время суток - в таком случае можно не разглядеть повреждения кузова", - цитирует автоэксперта "Лента.ру".

Ранее "РГ" рассказывала, что при скрученном пробеге у автомобилей с электронной "приборкой" мошенников можно поймать за руку. Дело в том, что ряд датчиков и другие элементы, завязанные на борткомпьютер, могут рассказать о настоящем пробеге после подключения к диагностическим устройствам на сервисной станции.

По мнению экспертов, наиболее сложно скрутить километраж на современных моделях BMW, где предусмотрено с десяток точек резервного хранения информации о пробеге. Даже если мошенники прошлись по всем узлам и подчистили информацию, определить подвох можно, просмотрев события, зафиксированные борткомпьютером.