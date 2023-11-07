Когда стоит торговаться о цене подержанной машины

Автоэксперт порекомендовал торговаться только после осмотра машины
Директор направления автомобилей с пробегом автомобильного маркетплейса Fresh Максим Солодовник рассказал о том, что не стоит пытаться снизить стоимость подержанной машины по телефону до осмотра - в реальности выгода может составить гораздо больше.
По его словам, необходимо обратить внимание на косвенные признаки скрученного пробега. В их числе потертости сидений, руля и ручки коробки передач, наличие ржавчины, мутность фар. После надо выяснить реальные показания одометра и попытаться снизить цену.
"Не стоит соглашаться осматривать грязное авто, особенно в темное время суток - в таком случае можно не разглядеть повреждения кузова", - цитирует автоэксперта "Лента.ру".
Ранее "РГ" рассказывала, что при скрученном пробеге у автомобилей с электронной "приборкой" мошенников можно поймать за руку. Дело в том, что ряд датчиков и другие элементы, завязанные на борткомпьютер, могут рассказать о настоящем пробеге после подключения к диагностическим устройствам на сервисной станции.
По мнению экспертов, наиболее сложно скрутить километраж на современных моделях BMW, где предусмотрено с десяток точек резервного хранения информации о пробеге. Даже если мошенники прошлись по всем узлам и подчистили информацию, определить подвох можно, просмотрев события, зафиксированные борткомпьютером.
Как вариант, сервисмены могут считать информацию об ошибке системы на 100 тысяч км при фальшивых 50 тысяч километрах на одометре. Кроме того, факт регламентных работ при определенном пробеге (ТО) должен быть зафиксирован в сервисной книжке автомобиля.