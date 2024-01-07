Самые угоняемые автомобили в 2023 году

Каждый день по всему миру угоняется много автомобилей. Современные системы безопасности, противоугонки, системы слежения и камеры в больших городах сделали процесс сложнее, но не остановили его. Мы изучили данные страховых компаний и составили список самых угоняемых машин в России в этом году. Честно говоря, список удивил, так как привычные для него марки вроде Skoda, BMW и Lexus уступили место корейским автомобилям, которые стали пользоваться еще большим спросом.

Hyundai Creta

Первое место занимает Hyundai Creta, что весьма неожиданно. Это небольшой корейский кроссовер, который выпускается с 2014 года в мире, а в Россию пришел и вовсе в 2016. Автомобиль получился крайне популярным: в первый год продажи шагнули за сотню тысяч экземпляров. Только в Индии в первый год было продано более 70 тысяч машин.

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Скорее всего значимую роль сыграла совокупность таких параметров, как невысокая стоимость, хорошая гамма двигателей и высокий уровень безопасности согласно тесту ARCAP, который поставил Hyundai Creta четыре звезды из четырех возможных и 15,7 из 16 возможных баллов. На сегодняшний день по России продаются сотни Hyundai Creta в крупных городах, а в Москве вообще 450 штук на любой вкус и цвет.

Hyundai Santa Fe

На втором месте расположился Hyundai Santa Fe, который, между прочим, был лидером по угонам в России в 2022 году. Это говорит о том, что интерес у угонщиков за год почти не ослаб. Hyundai Santa Fe – это среднеразмерный кроссовер, который на полметра длиннее Creta. Машина производится с 2000 года, но первые кузова не пользовались спросом, и у пользователей было большое количество претензий. Но в Hyundai не стали пропускать претензии мимо ушей, а сделали все, чтобы исправить проблемы, среди которых была и низкая мощность, и непродуманность салона, и даже подвеска. Согласно тестам NCAP уровень безопасности для пассажиров составлял четыре звезды из пяти, а для пассажиров – одну.

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Второе поколение было намного удачнее: появились новые бензиновые и дизельные двигатели, разные КПП, а кузов стал заметно симпатичнее. Третье поколение получило твердые пять звезд NCAP даже в пассивной безопасности. Самое свежее поколение – четвертое, и именно оно понравилось автоугонщикам.

Hyundai Santa Fe оснащается двигателями мощностью около 200 л.с. в базе, автоматической коробкой передач с гидротрансформатором, постоянным полным приводов с электрической муфтой и обладает уникальной технологией напоминания о забытых в салоне пассажирах. В 2013 году Hyundai Santa Fe был назван самым безопасным в мире кроссовером по версии NCAP.

Kia K5

Замыкает тройку лидеров еще одна корейская машина, хорошо известная российскому автолюбителю – Kia K5. Это стильный седан, который часто встречается в такси класса «Комфорт+». Обратите внимание на то, как меняется запрос у автоугонщиков: несколько лет назад на первых местах были дорогие машины, вроде Toyota Land Cruiser и BMW X6, а сейчас все первые места разобрали корейские машины. Автомобиль Kia K5 начал продаваться еще в 2000 году под названиями Magentis, Optima или Optima K5 (в зависимости от страны), но позже все в большем количестве стран слова Optima и Magentis исчезали из названия, а появлялось (или оставалось) K5.

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В России машина продается под названием К5 с 2020 года. Сама компания заявляет, что К5 относится к бизнес-классу, но в мире так не считают, так как до Mercedes-Benz С и Е классов К5 сильно не дотягивает опциями, отделкой салона и общим исполнением. Но по габаритам, кстати, машина проходит благодаря длине в 4,9 метра. Двигатели - четырехцилиндровые атмосферные и турбированные, а самая мощная версия обладает 245 лошадиными силами. Коробка передач - только автоматическая, шести- или восьмиступенчатая.

Hyundai Palisade

На четвертом месте обосновался Hyundai Palisade – крупный кроссовер, который можно назвать даже внедорожником. Его длина составляет 4,98 метра, а ширина – 1,98. Привод - на все колеса, двигатели - как бензиновые, так и дизельные, от 2,2 до 3,8 литра. Огромный кузов позволяет разместить в салоне восемь пассажиров благодаря третьему ряду сидений. При необходимости второй и третий ряды складывается электроприводом и образуют большой ровный пол.

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Машина свежая, так как выпускается лишь с 2018 года, так что это первое поколение. Мы не просто так сказали, что машину можно отнести к внедорожникам: Hyundai Palisade оснащен трансмиссией с разными режимами движения, которые включают в себя "снег", "грязь" и "песок". Есть также интеллектуальный режим трансмиссии, в котором машина попытается самостоятельно опередить тип покрытия для эффективного движения. В машине явно прослеживается концептуальное и дизайнерское сходство с американским Cadillac Escalade.

Hyundai Solaris

На пятом месте расположился, наверное, самый известный автомобиль во всех таксопарках - Hyundai Solaris. Машина выпускается с 2011 года и сразу стала очень востребованной, так как предлагала неплохой дизайн и уровень комфорта за очень скромные деньги. В какой-то момент «солярис» являлся самым доступным автомобилем в своем классе и стоил немногим дороже нашей «гранты» в хорошей комплектации.

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Первое поколение было создано как будто для разгона, так как двигателей было всего два, а про безопасность вообще и говорить не стоило. Даже ARCAP дал машине всего две звезды, что расстроило компанию Hyundai и заставило провести повторные тесты, которые показали общую схожесть повреждений с первым тестом. Второе поколение вышло более удачным как с точки зрения технического оснащения, так и безопасности: журналисты всего мира ставили стабильно высокие оценки, а ARCAP поставил четыре звезды.

Toyota Camry

Шестое место уходит одной из самых популярных машин – Toyota Camry. Это седан, который можно встретить в огромном количестве на улицах многих стран, но особенно – в России. Автомобиль выпускается с 1982 года, и на сегодняшний день актуальное поколение является седьмым по счету и называется XV70. Выпускается оно с 2017 года, в 2020 был рестайлинг, после которого машина получила новые фары, сильно изменившие внешний вид.

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Также в рестайлинге появились электронные системы, которые могут удержать автомобиль в полосе, автоматически возобновить движение на круизе после полной остановки, распознать автомобили, едущие на встречу, а также велосипедистов и пешеходов. Автомобили Toyota часто ругают за то, что они не столь высокотехнологичны и современны, как их конкуренты, но про новую Сamry такого уже не скажешь. Вероятно, именно по этой причине она и привлекает автоугонщиков.

Toyota Rav4

На седьмом месте расположился кроссовер Toyota Rav4, который существенно изменился, начиная с первого поколения, которое компания Toyota вообще позиционировала как автомобиль для молодежной аудитории. Сегодня это уже большая взрослая машина длиной 4,6 метра, в который может поместиться вся семья той молодежи, которая покупала первые поколения.

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Актуальный кузов начал продаваться в 2019 году и рестайлнга еще не было. Автомобиль оснащен системой полного привода, а также может комплектоваться как обычной автоматической восьмиступенчатой коробкой передач, так и бесступенчатым вариатором.

Заключение