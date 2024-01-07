$89.69-0.6299.19-1.36
Войти в почту

Самые угоняемые автомобили в 2023 году

Каждый день по всему миру угоняется много автомобилей. Современные системы безопасности, противоугонки, системы слежения и камеры в больших городах сделали процесс сложнее, но не остановили его. Мы изучили данные страховых компаний и составили список самых угоняемых машин в России в этом году. Честно говоря, список удивил, так как привычные для него марки вроде Skoda, BMW и Lexus уступили место корейским автомобилям, которые стали пользоваться еще большим спросом.

Hyundai Creta

Первое место занимает Hyundai Creta, что весьма неожиданно. Это небольшой корейский кроссовер, который выпускается с 2014 года в мире, а в Россию пришел и вовсе в 2016. Автомобиль получился крайне популярным: в первый год продажи шагнули за сотню тысяч экземпляров. Только в Индии в первый год было продано более 70 тысяч машин.

Wikimedia Commons

Скорее всего значимую роль сыграла совокупность таких параметров, как невысокая стоимость, хорошая гамма двигателей и высокий уровень безопасности согласно тесту ARCAP, который поставил Hyundai Creta четыре звезды из четырех возможных и 15,7 из 16 возможных баллов. На сегодняшний день по России продаются сотни Hyundai Creta в крупных городах, а в Москве вообще 450 штук на любой вкус и цвет.

Hyundai Santa Fe

На втором месте расположился Hyundai Santa Fe, который, между прочим, был лидером по угонам в России в 2022 году. Это говорит о том, что интерес у угонщиков за год почти не ослаб. Hyundai Santa Fe – это среднеразмерный кроссовер, который на полметра длиннее Creta. Машина производится с 2000 года, но первые кузова не пользовались спросом, и у пользователей было большое количество претензий. Но в Hyundai не стали пропускать претензии мимо ушей, а сделали все, чтобы исправить проблемы, среди которых была и низкая мощность, и непродуманность салона, и даже подвеска. Согласно тестам NCAP уровень безопасности для пассажиров составлял четыре звезды из пяти, а для пассажиров – одну.

Wikimedia Commons

Второе поколение было намного удачнее: появились новые бензиновые и дизельные двигатели, разные КПП, а кузов стал заметно симпатичнее. Третье поколение получило твердые пять звезд NCAP даже в пассивной безопасности. Самое свежее поколение – четвертое, и именно оно понравилось автоугонщикам.

Hyundai Santa Fe оснащается двигателями мощностью около 200 л.с. в базе, автоматической коробкой передач с гидротрансформатором, постоянным полным приводов с электрической муфтой и обладает уникальной технологией напоминания о забытых в салоне пассажирах. В 2013 году Hyundai Santa Fe был назван самым безопасным в мире кроссовером по версии NCAP.

Kia K5

Замыкает тройку лидеров еще одна корейская машина, хорошо известная российскому автолюбителю – Kia K5. Это стильный седан, который часто встречается в такси класса «Комфорт+». Обратите внимание на то, как меняется запрос у автоугонщиков: несколько лет назад на первых местах были дорогие машины, вроде Toyota Land Cruiser и BMW X6, а сейчас все первые места разобрали корейские машины. Автомобиль Kia K5 начал продаваться еще в 2000 году под названиями Magentis, Optima или Optima K5 (в зависимости от страны), но позже все в большем количестве стран слова Optima и Magentis исчезали из названия, а появлялось (или оставалось) K5.

Wikimedia Commons

В России машина продается под названием К5 с 2020 года. Сама компания заявляет, что К5 относится к бизнес-классу, но в мире так не считают, так как до Mercedes-Benz С и Е классов К5 сильно не дотягивает опциями, отделкой салона и общим исполнением. Но по габаритам, кстати, машина проходит благодаря длине в 4,9 метра. Двигатели - четырехцилиндровые атмосферные и турбированные, а самая мощная версия обладает 245 лошадиными силами. Коробка передач - только автоматическая, шести- или восьмиступенчатая.

Hyundai Palisade

На четвертом месте обосновался Hyundai Palisade – крупный кроссовер, который можно назвать даже внедорожником. Его длина составляет 4,98 метра, а ширина – 1,98. Привод - на все колеса, двигатели - как бензиновые, так и дизельные, от 2,2 до 3,8 литра. Огромный кузов позволяет разместить в салоне восемь пассажиров благодаря третьему ряду сидений. При необходимости второй и третий ряды складывается электроприводом и образуют большой ровный пол.

Wikimedia Commons

Машина свежая, так как выпускается лишь с 2018 года, так что это первое поколение. Мы не просто так сказали, что машину можно отнести к внедорожникам: Hyundai Palisade оснащен трансмиссией с разными режимами движения, которые включают в себя "снег", "грязь" и "песок". Есть также интеллектуальный режим трансмиссии, в котором машина попытается самостоятельно опередить тип покрытия для эффективного движения. В машине явно прослеживается концептуальное и дизайнерское сходство с американским Cadillac Escalade.

Hyundai Solaris

На пятом месте расположился, наверное, самый известный автомобиль во всех таксопарках - Hyundai Solaris. Машина выпускается с 2011 года и сразу стала очень востребованной, так как предлагала неплохой дизайн и уровень комфорта за очень скромные деньги. В какой-то момент «солярис» являлся самым доступным автомобилем в своем классе и стоил немногим дороже нашей «гранты» в хорошей комплектации.

Wikimedia Commons

Первое поколение было создано как будто для разгона, так как двигателей было всего два, а про безопасность вообще и говорить не стоило. Даже ARCAP дал машине всего две звезды, что расстроило компанию Hyundai и заставило провести повторные тесты, которые показали общую схожесть повреждений с первым тестом. Второе поколение вышло более удачным как с точки зрения технического оснащения, так и безопасности: журналисты всего мира ставили стабильно высокие оценки, а ARCAP поставил четыре звезды.

Toyota Camry

Шестое место уходит одной из самых популярных машин – Toyota Camry. Это седан, который можно встретить в огромном количестве на улицах многих стран, но особенно – в России. Автомобиль выпускается с 1982 года, и на сегодняшний день актуальное поколение является седьмым по счету и называется XV70. Выпускается оно с 2017 года, в 2020 был рестайлинг, после которого машина получила новые фары, сильно изменившие внешний вид.

Wikimedia Commons

Также в рестайлинге появились электронные системы, которые могут удержать автомобиль в полосе, автоматически возобновить движение на круизе после полной остановки, распознать автомобили, едущие на встречу, а также велосипедистов и пешеходов. Автомобили Toyota часто ругают за то, что они не столь высокотехнологичны и современны, как их конкуренты, но про новую Сamry такого уже не скажешь. Вероятно, именно по этой причине она и привлекает автоугонщиков.

Toyota Rav4

На седьмом месте расположился кроссовер Toyota Rav4, который существенно изменился, начиная с первого поколения, которое компания Toyota вообще позиционировала как автомобиль для молодежной аудитории. Сегодня это уже большая взрослая машина длиной 4,6 метра, в который может поместиться вся семья той молодежи, которая покупала первые поколения.

Wikimedia Commons

Актуальный кузов начал продаваться в 2019 году и рестайлнга еще не было. Автомобиль оснащен системой полного привода, а также может комплектоваться как обычной автоматической восьмиступенчатой коробкой передач, так и бесступенчатым вариатором.

Заключение

Достаточно интересно наблюдать, как у угонщиков меняются приоритеты в автомобилях. Скорее всего, это связано с текущей экономической ситуацией в стране, при которой угонять Х6 уже просто нет смысла. На машины из нашего списка большой спрос, так как ценники еще в пределах адекватности, а значит и реализовать угнанный автомобиль проще. Так что бояться за свои машины нужно уже не владельцам BMW X5/X6, Toyota Land Cruiser и Porsche Cayenne, а тем, кто ездит на корейцах и Camry/Rav4.

Автоэксперт
Видео
Cadillac Escalade
Toyota Camry
BMW X5
BMW X6
Cadillac
Porsche Cayenne
Hyundai Santa Fe
Toyota RAV4
Toyota Land Cruiser
Hyundai Creta
Hyundai Solaris
Lexus
Skoda
Hyundai
Kia
Toyota
BMW
Mercedes-Benz
Porsche
Hyundai
Toyota Motors
4
Главное из автомира
Больше новостей
Рамблер: главные новости