Как сберечь ЛКП кузова Renault Logan

М. Поляков, г. Углич: "При эксплуатации автомобиля Renault Logan 2014 года выпуска я заметил, что некоторые наружные дверные ручки при резком отпускании одной стороной слегка ударяют по поверхности двери. Это происходило из-за недостаточной толщины резиновой упорной вставки, установленной в наружной подвижной части ручки. Для устранения недостатка я приклеил в месте касания вставки к неподвижной части ручки дополнительную резиновую круглую прокладку толщиной около 2 мм (показана стрелкой). Окрашенная поверхность теперь не пострадает".