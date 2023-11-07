Как ускорить прогрев двигателя зимой

Отлично подойдет и картон перед радиатором, а также прогрев двигателя при помощи АКП. В последнем случае на машинах с вариатором и "автоматом" можно нажать на тормозную педаль и включить режим D. Таким образом силовой агрегат получит дополнительную нагрузку и быстрее прогреется до рабочей температуры.

Ранее "РГ" рассказывала о трех главных ошибках при прогреве салона машины. Первая - это долго греть автомобиль на холостых оборотах. В холодную погоду некоторые моторы попросту не смогут прогреться до рабочей температуры. Особенно если это бензиновые двигатели с объемом до 1.4 литра и дизели. А если мотор будет холодным, то и теплый воздух в салон не набежит. Вторая ошибка - это сразу же включать вентилятор на максимальную мощность. А третья - не включать режим рециркуляции воздуха. Его нужно активировать одновременно с вентилятором.