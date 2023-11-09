Почему даже опытные автовладельцы продолжают верить мифам о зимней резине

Руководитель Группы по технической поддержке клиентов, тестированию и сертификации Ikon Tyres Александр Пархомчук в комментарии "Российской газете" развеял главные мифы о зимней резине.

1. Важны не шины, а опыт вождения

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Дорожное движение - это сложная система взаимодействия множества водителей и автомобилей. Решающий и самый непредсказуемый фактор вождения - это водитель в кресле автомобиля. На дороге водитель несет полную ответственность на дороге, он должен соблюдать все правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

Системы обеспечения безопасности, которыми оборудованы современные автомобили, могут защитить водителя от большинства опасностей, но не могут исправить все его ошибки. Шины - это единственные средства контакта автомобиля с дорогой: правильно подобранные и установленные шины помогают водителю, дают большую уверенность, но, конечно, сами по себе не являются единственной гарантией безаварийной езды.

Безопасное вождение - это совокупный результат технического и человеческого факторов.

2. Полному приводу зимние шины не нужны

Для любого автомобиля, который эксплуатируется в зимних условиях, нужны зимние шины. Наличие правильных шин на автомобиле способствует безопасности самого водителя и других участников движения. Полный привод зимой не заменяет необходимости установки зимних шин.

3. На зиму лучше купить широкие шины

На автомобиле должны быть установлены шины, которые рекомендованы производителем автомобиля. В то же время есть подход, согласно которому водители стремятся выбрать и установить более узкие шины - для лучшего отвода слякоти из пятна контакта. Такой подход оправдан для ситуаций слякоти на дороге. Главное, чтобы выбор ширины шины осуществлялся внутри диапазона возможных типоразмеров от производителя автомобиля.

4. Если нет денег, то лучше купить только пару дорогих покрышек и поставить их на одну ось

Правила Дорожного Движения устанавливают перечень неисправностей, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортных средств:

•"На транспортном средстве категорий M1 и N1 не установлены зимние шины в зимний период (декабрь, январь, февраль)" - здесь не детализируется количество шин, но подразумевается, что зимние шины должны быть установлены на все колёса.

•"Зимние шины, шины с шипами противоскольжения (в случае их применения) установлены не на все колеса транспортного средства" - а в отношении шипованных шин есть прямое требование по установке на все колёса.

Нарушать ПДД мы не рекомендуем!

5. Можно купить хорошие зимние нешипованные покрышки и ездить на них круглый год, даже летом

Фрикционные (нешипованные) шины рассчитаны на использование преимущественно в зимних условиях. Летние шины являются наиболее безопасным и экономичным выбором для езды летом. Даже хорошие фрикционные шины не идут ни в какое сравнение с летними шинами в летних условиях, поэтому мы не рекомендуем использовать фрикционные шины в качестве всесезонных.

6. Если по асфальту ездить на шипованных покрышках, то все шипы сразу же вылетят

Современные шипованные шины разработаны с учётом реальных условий вождения, что подразумевает и езду по асфальту. Главное - следует обязательно обкатать шипованные шины в начале эксплуатации, а затем при езде по асфальту нужно придерживаться спокойной (плавной) манеры управления автомобилем - без резких стартов, экстренных торможений, резких перестроений и чрезмерного руления. Соблюдение этих несложных рекомендаций позволит сохранить шипы на месте в течение всего периода эксплуатации.

7. В мороз шипы на льду бесполезны