Почему в России не делают бетонные дороги, как в США

В России почти все дороги выполнены из асфальта, а вот бетонных практически не встретишь. Но с чем это связано?

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Отсутствие специализированной техники. В России техники, которая нужна для строительства бетонных дорог, практически нет. Кроме того, производится эта техника в других странах.

Экономическая причина. Не каждый регион страны может позволить себе потратиться на создание именно бетонных дорог.

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Идеальное исполнение и точность. Именно это требуется при укладке бетонных дорог. Если же будут какие-то дефекты, то придётся перекладывать заново целые участки: в этом плане асфальтовое покрытие проще.