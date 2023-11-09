Автоэксперт Васильев заявил, что высокий утильсбор борется с серыми схемами

В интервью агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев объяснил, что повышение утильсбора для автомобилей, привезенных с целью перепродажи, направлено на исключение игроков, занимающихся серыми схемами параллельного импорта, а также на стимулирование внутреннего рынка.

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С 1 августа ставки утильсбора были увеличены в 1,7-3,7 раза. Особенно резкое повышение ставок произошло в октябре, когда Минпромторг значительно увеличил ставки для автомобилей, ввезенных через компании-посредники в государствах Евразийского экономического союза. Теперь, если посредник платит утильсбор по льготной ставке, конечный покупатель вынужден заплатить полную стоимость при перепродаже для юридических лиц. Ранее такие схемы позволяли приобрести автомобиль по более низкой цене или приобрести модели, которые официально перестали поставляться в Россию.