Дилер рассказал, какие машины исчезли из автосалонов в России

"На сегодняшний день на российском авторынке образовался дефицит доступных автомобилей европейских, корейских и японских производителей. Например, у дилеров отсутствуют в наличии такие востребованные модели в сегменте новых автомобилей, как Skoda Rapid, Hyundai Solaris, Kia Rio, а также автомобили бренда Toyota.



По состоянию на начало 2023 года представители отечественного авторитейла имели около 486 наименований в портфелях, и этот показатель на 132 автомобиля меньше по сравнению с 2022 годом. Частично вопрос дефицита решается параллельным импортом – по этой схеме в Россию ввозится около 500 моделей 85 концернов, но это в основном штучные экземпляры премиального сегмента. Например, представители брендов Porsche, Lamborghini, автомобили Ferrari и Maybach", - отметил Житнухин.