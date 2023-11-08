Как защитить автомобиль от дорожных реагентов и соли

Как только в Россию приходит зимний сезон, работники дорожных служб вступают в действия и посыпают дорогу реагентами и солью. Как пишет издание "ОСН", автоэксперт Евгений Балабас рассказал, как россияне должны подготовиться к зиме на дорогах, а точнее к её последствиям для авто.

Чтобы машины меньше скользили по трассе, работники дорожных служб посыпают дорогу различными реагентами и противогалолёдной солью. Это позволяет двигаться автомобилистам на дороге более уверенно. Однако, как ни крути, но такие реагенты являются химией и негативно воздействует на каркас автомобиля.

Поэтому избавиться от коррозии становится не так-то просто. Однако, как утверждает специалист, реагенты влияют негативно лишь на старые автомобили. Вот если водитель регулярно обновляет антикоррозийное покрытие, то машине ничего не угрожает. Особенно это касается новых авто без перспективы коррозии кузова, она им не грозит. Более того, как известно, лучше всего обновлять это покрытие именно в летний период.