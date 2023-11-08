Эксперт оценил планы исключить ОСАГО из числа обязательных для регистрации авто документов
Автоэксперт Роберт Ян в разговоре с Рамблером прокомментировал принятие Госдумой РФ в I чтении законопроекта, который исключает полис ОСАГО из списка обязательных для регистрации транспорта документов. Специалист высказался в поддержку инициативы.
Я расцениваю это нововведение позитивно, поскольку ОСАГО как обязательное условие [регистрации авто] - это дополнительная нагрузка на ГИБДД, где не отвечают за процесс страхования и не могут на него повлиять. Кроме того, согласно действующему законодательству, есть определенные условия, при которых даже если у водителя нет полиса ОСАГО, то [в случае ДТП] пострадавшая сторона получает возмещение. Поэтому на сегодняшний день получается так, что полис ОСАГО как обязательный документ для регистрации транспортного средства - это фактически гарантия для страховых компаний наличия канала продаж. Причем это бесплатный канал - они в него ничего не вкладывают, а в ГИБДД, получается, при этом заставляют граждан покупать полисы. Это неправильная ситуация. Я знаю мнение отдельных сотрудников МВД, которые говорили, что для них - это нагрузка, которая никак не влияет ни на постановку транспортного средства на учет, ни на его дальнейшую эксплуатацию.Роберт Ян Эксперт по городскому транспорту и такси
Эксперт отметил, что нововведение коснется не всех автомобилистов, а только физических лиц.
"При постановке на учет коммерческого транспорта полис будет необходим. Но в этом случае должен быть оформлен специальный полис - непосредственно для оказания коммерческих услуг, и там есть свои нюансы. А для граждан это хорошая инициатива. Например, может быть такое, что человек поставил машину на учет, но не ездит на ней. Теперь у него будет возможность оформить полис тогда, когда он решит начать пользоваться автомобилем. Тем более сейчас закон об ОСАГО позволяет оформлять полис на короткий срок, а учет оформляется фактически до момента смены номеров", — сказал Ян.
Идею с оформлением полиса ОСАГО после постановки машины на учет оценят и те водители, которые приобретают технически исправные автомобили, но с косметическими дефектами, отметил собеседник.
"У автомобилистов появится возможность поставить такие машины на учет, привести в порядок их внешний вид, а полис ОСАГО оформить перед тем, как они решать на них ездить", — считает специалист.
Отвечая на вопрос о возможности роста на российских дорогах вследствие нововведения числа водителей без полисов ОСАГО, Ян подчеркнул, что в перспективе аппаратно-программный комплекс "Поток", предназначенный для идентификации государственных регистрационных знаков автомобилей, сможет выявлять таких автомобилистов.
"То есть граждане, не имеющие полиса ОСАГО, не уйдут от ответственности", — заключил он.
Госдума одобрила и приняла в первом чтении законопроект, исключающий полис ОСАГО из перечня обязательных для регистрации автомобиля документов, накануне.