Эксперт оценил планы исключить ОСАГО из числа обязательных для регистрации авто документов

Я расцениваю это нововведение позитивно, поскольку ОСАГО как обязательное условие [регистрации авто] - это дополнительная нагрузка на ГИБДД, где не отвечают за процесс страхования и не могут на него повлиять. Кроме того, согласно действующему законодательству, есть определенные условия, при которых даже если у водителя нет полиса ОСАГО, то [в случае ДТП] пострадавшая сторона получает возмещение. Поэтому на сегодняшний день получается так, что полис ОСАГО как обязательный документ для регистрации транспортного средства - это фактически гарантия для страховых компаний наличия канала продаж. Причем это бесплатный канал - они в него ничего не вкладывают, а в ГИБДД, получается, при этом заставляют граждан покупать полисы. Это неправильная ситуация. Я знаю мнение отдельных сотрудников МВД, которые говорили, что для них - это нагрузка, которая никак не влияет ни на постановку транспортного средства на учет, ни на его дальнейшую эксплуатацию.

Роберт Ян Эксперт по городскому транспорту и такси