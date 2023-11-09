Почему не стоит заливать АИ-95, если мотор "переваривает" АИ-92

Портал "Автовзгляд" рассмотрел аргументы владельцев автомобилей в пользу бензина марки АИ-95 и рассказал, какие из них являются не более чем предрассудками и пережитками прошлых десятилетий.

© Константин Михальчевский/ РИА Новости

Итак, главное предубеждение: на "девяносто пятом" мотор выдаёт больше "лошадей". Смешно? Но, возможно, стоит выбрать другую формулировку: АИ-95 позволяет полностью раскрыть потенциал двигателя. Прирост действительно есть, пишет издание, но он настолько мизерный - около одного процента, что вряд ли кто-то способен заметить разницу при переходе с АИ-92 на АИ-95. Скорее, всё дело в психологическом восприятии, сформированным в эпоху, когда жесточайшего контроля топлива на АЗС, как сейчас, не было, и типы присадок были совершенно другими.

Видео дня

Тем не менее, присадки в бензине - данность. Сейчас основной и, пожалуй, единственной является метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ), отвечающий за октановое число. Его доля в топливе может варьироваться от 10 до 15%. В АИ-95 добавка содержится в большем количестве, чем в АИ-92, поэтому, соответственно, и испаряется в большем количестве. Уточняется, что максимальные потери - в жаркую погоду. Таким образом, владелец автомобиля никогда не может быть уверен в том, какое октановое число у бензина в баке в конкретный момент времени.

Если рассуждать логически, то "девяносто пятый" из-за описанной выше добавки может потерять в массе больше, чем АИ-92, что не соотносится с другим убеждением автолюбителей: бензин с более высоким октановым числом обеспечивает меньший расход топлива.

Ещё один миф: заправляя АИ-95, меньше наносишь вреда двигателю, так как эта марка бензина детонирует меньше. В противовес эксперты напоминают, что даже относительно современные автомобили оснащены октан-корректором, который подстраивает опережение зажигание в зависимости от детонационной стойкости бензина.

Поэтому, можно сделать вывод из статьи, если машина адаптирована под работу на АИ-92, то можно смело лить его в бак и не думать о последствиях или выгоде.