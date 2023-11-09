Какой будет серийная версия электрокроссовера Toyota Land Cruiser

Серийный кроссовер Toyota Land Cruiser: первые изображения
Пару недель назад японская компания продемонстрировала несколько концептов, среди которых был электрический кроссовер Land Cruiser Se. Мы же решили представить, какой будет серийная версия автомобиля.
Модель Land Cruiser присутствует в гамме Тойоты с 1951 года. На протяжении всей истории она являлась внедорожником, построенным на раме. Однако уже в ближайшем будущем легендарное имя достанется совершенно другому автомобилю — это будет кроссовер с полностью электрической установкой. Продемонстрированный недавно концепт даёт возможность оценить основные черты его внешнего вида.
Рендер серийного Land Cruiser Se
У новинки нет практически ничего общего с другими моделями Land Cruiser, за исключением разве что изогнутой подоконной линии, которая вызывает ассоциации с новым Prado, представленным совсем недавно. В остальном же внешность решена в стиле многих других электромобилей: узкие фары, объединённые светодиодной полосой, плоский бампер без решётки радиатора, фонари в виде единой полоски. Пока можно лишь предполагать, насколько сильно серийная версия будет отличаться от концепта, мы же изобразили кроссовер с традиционными дверным ручками и зеркалами, а также чуть более крупной оптикой. Кроме того, на рендерах представлен вариант с чёрной контрастной крышей.
Рендер серийного Land Cruiser Se
Технические характеристики кроссовера пока не раскрыты, зато известны габариты прототипа: длина прототипа составляет 5150 мм, ширина — 1990 мм, высота — 1705 мм, а расстояние между осями равно 3050 мм. Из нынешней модельной гаммы Toyota к электрическому Land Cruiser ближе всего новый кроссовер Grand Highlander - 5116 x 1989 x 1781 мм, колёсная база 2949 мм. Для сравнения, длина нового Land Cruiser 300 составляет «всего» 4965 мм.
Между тем Toyota планирует представить глобальный кроссовер Crown SUV и уже опубликовала тизеры новинки.