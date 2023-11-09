Что пошло не так с самым бюджетным в РФ кроссовером Geely Coolray

Тест-драв обнажил ключевой недостаток модернизированного Geely Coolray.

Топовая версия рестайлингового Geely Coolray продается на российском рынке почти за 3 млн рублей, в базовой комплектации цена стартует от 2,6 млн руб. без учета скидок за покупку в кредит и сдачу машины в трейд-ин.

Еще в начале текущего года Coolray намеревался удостоиться статуса самого бюджетного автомобиля на рынке РФ. Если до модернизации цена на машину составляла чуть больше 2 млн рублей, то с нынешней стоимостью Coolray уже не сможет претендовать на звание самого доступного зарубежного автомобиля, и этот факт можно отнести к его ключевому недостатку.

Geely Coolray

После обновления у Coolray полностью видоизменено решение передней и задней частей кузова, есть антикрыло, за счет которого кроссовер стал немного выше. Интерьер салона тоже изменился, на передней панели два дисплея, расположенных на разных уровнях, и поэтому визуально выглядят, как изогнутый экран.

Габаритами Coolray в длину составляет 4380 мм, колесная база 2600 мм, передний привод. Топовая версия имеет обширный список оснащения оборудованием. Есть автопилот второго уровня, автоматическая трансмиссия, раздельный климат, подогрев передних сидений, панорамная крыша и сиденье с электроприводом. У кроссовера передний привод, двигатель с турбонадувом объемом 1,5 л мощностью на 147 л.с.

Geely Coolray