Названы самые медленно дешевеющие российские автомобили

Согласно исследованию, после трех лет эксплуатации меньше всего потеряли в цене « УАЗ Патриот» и Lada 4x4. Так, трёхлетний «Патриот» с начальной ценой в 1,7 миллиона рублей сохранил 82,2% стоимости. В свою очередь, Lada 4x4 стоимостью в 1 миллион рублей сохранила 77,7% цены. В список самых медленно дешевеющих российских автомобилей также вошли Lada Niva (сохраняет 77,2% стоимости) и Lada Granta (78,6%). На последнем месте оказалась Lada Vesta с результатом в 75,1%.

Отмечается, что для пятилетних автомобилей список выглядит немного иначе — на лидирующую позицию вырывается Lada 4x4 с показателем в 67,4% от первоначальной цены. За ней следует «УАЗ Патриот» (64,5%) и Lada Niva (62,4%). А вот на последнем месте списка вновь оказалась Lada Vesta — за пять лет она сохраняет менее 56% от своей первоначальной цены.