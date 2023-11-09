Названы самые медленно дешевеющие российские автомобили

Эксперты назвали самые медленно дешевеющие российские автомобили
Эксперты маркетингового агентства НАПИ провели исследование остаточной стоимости легковых автомобилей, после чего назвали самые медленно дешевеющие российские модели.
Согласно исследованию, после трех лет эксплуатации меньше всего потеряли в цене «УАЗ Патриот» и Lada 4x4. Так, трёхлетний «Патриот» с начальной ценой в 1,7 миллиона рублей сохранил 82,2% стоимости. В свою очередь, Lada 4x4 стоимостью в 1 миллион рублей сохранила 77,7% цены. В список самых медленно дешевеющих российских автомобилей также вошли Lada Niva (сохраняет 77,2% стоимости) и Lada Granta (78,6%). На последнем месте оказалась Lada Vesta с результатом в 75,1%.
Отмечается, что для пятилетних автомобилей список выглядит немного иначе — на лидирующую позицию вырывается Lada 4x4 с показателем в 67,4% от первоначальной цены. За ней следует «УАЗ Патриот» (64,5%) и Lada Niva (62,4%). А вот на последнем месте списка вновь оказалась Lada Vesta — за пять лет она сохраняет менее 56% от своей первоначальной цены.
Ранее эксперты составили список самых подорожавших автомашин на вторичном рынке.