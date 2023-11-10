Стоит ли новая Lada Vesta Sportline своих денег

На российском рынке стартовала новая Lada Vesta Sportline, которую от знакомой ранее Vesta Sport отличает менее мощный двигатель. Тем не менее, новинка стала самой дорогой "Ладой" с ценой под 2,2 млн рублей, что сделало ее недоступной по госпрограммам.

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Спортивные амбиции

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АвтоВАЗ начал продажи новой версии флагманской модели Lada Vesta Sportline, которая доступна в кузовах седан и универсал. Внешний вид таких автомобилей отличают заниженный силуэт и широкие колеса на оригинальных дисках, аэродинамический обвес, новый рельеф бамперов, две хромированные насадки выхлопа и классическая красная линия на бамперах. Специально для Vesta Sportline разработаны 17-дюймовые диски "Striker" в двух вариантах - черный и двухцветный.

В салоне Vesta Sportline применена фирменная контрастная красно-черная отделка и передние сиденья анатомической формы. Рулевое колесо, рукоятки переключения передач и ручного тормоза отделаны экокожей с красной строчкой. Красная строчка применена и на подлокотниках - центральном и боковых. Дополняют контрастную цветовую гамму красные накладки на панели приборов и обивках дверей.

Под капотом Lada Vesta Sportine установлен 1,6-литровый двигатель, форсированный до 118 л.с., которым оснащается Granta Sport. Мотор настроен таким образом, чтобы эффективно работать и в гражданских режимах, и в спортивных, - потенциал раскрывается после 3500 об./мин. Благодаря оригинальным передним и задним амортизаторам повышается устойчивость в виражах и на высоких скоростях, и при этом обеспечивается хорошая энергоемкость подвески. Для уверенного замедления служат тормоза повышенной эффективности.

Как говорит обозреватель автомобильного портала "Дром" Сергей Цыганов, Lada Vesta Sportline - промежуточная версия между обычной Lada Vesta и Lada Vesta Sport в классическом ее варианте с двигателем объемом 1,8 л и мощностью 145 л. с. Сегодня АвтоВАЗ не выпускает Lada Vesta Sport из-за сложностей с 1,8-литровым мотором. Между тем, производственные мощности никуда не делись, и они были задействованы для производства Lada Vesta Sportline.

"В 2024 году планируется старт продаж полноценной Lada Vesta Sport с 1,8-литровым мотором и новой 6-ступенчатой механической коробкой передач. Думаю, эта модель заинтересует любителей скоростной езды больше, чем Lada Vesta Sportline, несмотря на то, что ее стоимость будет еще выше", - комментирует руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

Быстрее и дороже

Между тем, Vesta Sportline сегодня является самой дорогой "Ладой": седан в базовом исполнении предлагается за 2 млн 175 тыс. 900 рублей, а с пакетом Black - на 30 тысяч дороже. Таким образом, новинка не подпадает под 2-миллионную планку госпрограмм, а значит, по льготным автокредитам ее купить будет нельзя.

Для сравнения: обычная "Веста" в максимальной комплектации Techno, на которой основана версия Sportline, стоит 1 млн 785 тыс. 900 рублей. Ее оснащение включает мультимедиа Lada EnjoY Vision Pro с онлайн-сервисами Яндекс, цифровую комбинацию приборов с отображением навигации, камеру заднего вида, кондиционер, подогрев передних сидений, обогрев всей поверхности лобового стекла, задний парктроник и др. Стоимость Vesta Sportline в кузове SW, который появится позже, пока не объявлена.

По мнению генерального директора АО "Питер-Лада" Александра Ефимова, Vesta Sportline будет пользоваться спросом, как в кузове седан, так и в кузове универсал. Но наибольший потенциал всё же имеет кузов SW, который ранее для Vesta Sport доступен не был, а теперь позволит расширить целевую аудиторию модели.