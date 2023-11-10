Без руля, но на колесах: как работают военные автомобили-роботы

Российской армии нужна разнообразная роботизированная и дистанционно управляемая техника без экипажей внутри. Сейчас в семействе автономных есть большие летательные аппараты, миниатюрные разведывательные и ударные дроны, инженерные машины и беспилотные танки на гусеничном ходу.

Опыт СВО показал, что в современных конфликтах востребованы и колесные беспилотники. Наши заводы уже создали и испытывают прототипы будущих серийных машин.

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Сухопутный штурмовик

Разработка АО «Ремдизель» называется Зубило и базируется на шасси КАМАЗа. Полноприводный беспилотный бронеавтомобиль колесной формулы 4х4 является универсальным транспортным средством, ориентированным на поддержку штурмовых групп.

Это не полностью роботизированный комплекс, а дистанционно управляемая боевая машина. По беспроводной связи им командуют два оператора. Дальность действия канала управления составляет 10 км. В настоящее время ведутся работы по увеличению дистанции до 50-100 км.

Бронелисты Зубила расположены под рациональными углами. В передней части установлена разнесенная защита. По предварительными данным, в лобовой проекции корпус может противостоять боеприпасам, выпущенным из 30-миллиметровой автоматической пушки.

Беспилотный бронеавтомобиль Зубило. Грузоподъемность – 2700 кг

Прототип на фото представляет собой ударный беспилотник, вооруженный установкой ЗУ-23-2 со спаренными скорострельными пушками калибром 23 мм. На нем могут быть установлены и другие боевые модули, например, пулеметно-пушечный «Спица», гранатометные, минометные, противотанковые ракетные комплексы.

Помимо огневой поддержки штурмовых групп боевая машина может быть использована для подвоза боеприпасов, доставки грузов, транспортировки раненых, зарядки радиостанций и дронов и даже в качестве начиненного взрывчаткой беспилотника-камикадзе.

На следующий год запланированы войсковые испытания Зубила.

Автономный грузовик

Отработка беспилотных технологий полным ходом идет на грузовике Урал-432067-73 (заглавное фото). Машина создана для нужд армии, но может работать и на гражданке – типичная продукция двойного назначения.

Кабины с рулем и педалями в этом грузовике нет. Он управляется дистанционно или может работать в автономном режиме по заранее заданному алгоритму. Чтобы реализовать последний, на Урале установлены система автопилотирования и набор датчиков, поставляющих всю необходимую информацию.

Робототехнический комплекс беспилотника разработан и произведен в России. Электроника смонтирована на полноприводном шасси армейского грузовика Урал-43206 4х4.

Под капотом – модернизированный ярославский дизель мощностью 240 л.с. Вместо механической коробки передач установлена 6-ступенчатая автоматическая. Раздаточная коробка – двухступенчатая механическая с блокируемым межосевым дифференциалом.

«Глаза» беспилотного Урала расположены на переднем бампере

В задней части расположена цельнометаллическая бортовая площадка размером 4х2,5 м. Грузоподъемность беспилотника составляет 5 тонн. Максимальная скорость по шоссе – 80 км/ч, запас хода – 800 километров. Разумеется, армейский грузовик обладает хорошей проходимостью для передвижения вне дорог рядом с передовой.

Из органов управления – два переключателя и один индикатор. Остальное сделает автоматика