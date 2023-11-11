Эксперт предупредил россиян о новом способе обмана при покупке автомобиля

Новый способ мошенничества набирает популярность в России — злоумышленники при продаже автомобилей стали регистрировать их на третьих лиц. Гражданам рекомендовали всегда проверять таможенную декларацию при покупке машины. Об этом рассказал специалист по продаже автомобилей Руслан Кривонос в беседе с Autonews.ru.

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«Чтобы быть уверенным, что автомобиль чист, нужно запрашивать у продавца, в том числе грузовую таможенную декларацию. <…> Что касается подставных лиц, на которых оформляют такие автомобили, то схемы могут быть разными», — посоветовал он.

Эксперт подчеркнул, что мошенники могут оформить машины на малоимущих или бездомных и затем перепродать их. Таможенные службы не имеют право взыскивать какие-либо сборы с данной категории граждан. При этом покупателю такого автомобиля помимо утильсбора придется оплатить также налоговую пошлину и НДС, даже если сделка была совершена по незнанию.