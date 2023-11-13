Как будет выглядеть экстремальная версия внедорожника Land Rover Defender SVX

Английская компания готовит экстремальную версию своего внедорожника, которая получит индекс SVX. Тестовые образцы уже неоднократно попадались в объектив фотошпионов, благодаря чему у нас есть возможность представить, как будет выглядеть новинка.

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Внедорожник Defender нынешнего поколения дебютировал в сентябре 2019 года . С тех пор он получил множество модификаций, в том числе в плане кузова: сейчас модель представлена в трёхдверном (90) и пятидверном (110) вариантах, а весной прошлого года к ним добавилась удлинённая модификация с индексом 130. Что же касается моторной гаммы, то на сегодняшний день наиболее выдающейся является версия с 5,0-литровым V8 мощностью 525 л.с. А сейчас компания Land Rover готовит ещё более экстремальную модификацию с индексом SVX.

Рендер нового Defender SVX

Судя по имеющимся шпионским фотографиям, новинку будут отличать широкие накладки на колёсные арки и, соответственно, более широкая колея. Внедорожник получит более крупные «зубастые» колёса с оригинальными дисками (благодаря чему может увеличиться дорожный просвет), также возможны доработки переднего и заднего бамперов. Кроме того, уже сейчас на тестовых прототипах видны четыре круглых патрубка выхлопной системы, как на нынешних моделях с 8-цилиндровым двигателем.

Рендер нового Defender SVX

Помимо внешних изменений, наверняка модель получит ряд доработок в ходовой части. Что же касается двигателя, то ожидается, что новинку оснастят битурбированным мотором V8 объёмом 4,4 литра производства BMW мощностью более 600 л.с.

Премьера нового Defender SVX ожидается в следующем году.